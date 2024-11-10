Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

штиль.

 775мм 97%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Два дня с полицией
Опасный «Дикий робот»
Дом Радио
Москву атакуют беспилотники
Пять жизней за сигарету
Как живут в Курске
Куда пойти на выходных
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество «Будет делать свои дела галопом». У панды Катюши появилась подружка

«Будет делать свои дела галопом». У панды Катюши появилась подружка

1 606
Написать комментарий

У любимицы публики из Московского зоопарка панды Катюши появилась подружка. Увы, не черно-белая сестра, а деревянная лошадка. Милыми кадрами поделилась гендиректор «Московского зоопарка» Светлана Акулова в своем телеграм-канале 10 ноября.

На видео панда Катюша с любопытством обнюхивает новую лошадку-качалку и даже пытается вскарабкаться на нее. Правда, по назначению игрушку использовать не получилось, но Катюша не расстроилась и принялась кусать «подружку» за голову.

«Подружка-лошадка! Теперь Катюша будет все свои дела галопом, верхом на лошадке, делать ещё быстрее!», — написала Светлана. И добавила, что маме Диндин теперь будет тяжело уследить за дочкой.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Панда Катюша Панда Животные Московский зоопарк
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Новости компаний
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Новости компаний
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
ТОП 5
Новости компаний
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48