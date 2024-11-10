«Будет делать свои дела галопом». У панды Катюши появилась подружка

У любимицы публики из Московского зоопарка панды Катюши появилась подружка. Увы, не черно-белая сестра, а деревянная лошадка. Милыми кадрами поделилась гендиректор «Московского зоопарка» Светлана Акулова в своем телеграм-канале 10 ноября.

Источник: Московский зоопарк

На видео панда Катюша с любопытством обнюхивает новую лошадку-качалку и даже пытается вскарабкаться на нее. Правда, по назначению игрушку использовать не получилось, но Катюша не расстроилась и принялась кусать «подружку» за голову.

«Подружка-лошадка! Теперь Катюша будет все свои дела галопом, верхом на лошадке, делать ещё быстрее!», — написала Светлана. И добавила, что маме Диндин теперь будет тяжело уследить за дочкой.