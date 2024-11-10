Мужчина с раритетным обрезом задержан в Гатчине во время променада

Полиция Гатчинского района Ленобласти задержала вооруженного местного жителя, который во время вечерней прогулки пугал обрезом мирно отдыхающих граждан.
Как сообщает 10 ноября пресс-служба ГУ МВД, в пятницу вечером в полицию сообщили о подозрительном мужчине. Тот якобы ходил у дома 66 по улице Карла Маркса в Гатчине и направлял на людей оружие.
Прибывший на место наряд задержал неработающего 34-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. При себе у него был изготовленный из раритетного ружья ТОЗ-Б обрез.
«Возбуждено сразу два уголовных дела: о хулиганстве и незаконном обороте оружия. Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — рассказали в пресс-службе главка полиции.
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