Мужчина с раритетным обрезом задержан в Гатчине во время променада

Полиция Гатчинского района Ленобласти задержала вооруженного местного жителя, который во время вечерней прогулки пугал обрезом мирно отдыхающих граждан.

Как сообщает 10 ноября пресс-служба ГУ МВД, в пятницу вечером в полицию сообщили о подозрительном мужчине. Тот якобы ходил у дома 66 по улице Карла Маркса в Гатчине и направлял на людей оружие.

Прибывший на место наряд задержал неработающего 34-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. При себе у него был изготовленный из раритетного ружья ТОЗ-Б обрез.