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Происшествия Мужчина с раритетным обрезом задержан в Гатчине во время променада

Мужчина с раритетным обрезом задержан в Гатчине во время променада

2 559
5 комментариев

Полиция Гатчинского района Ленобласти задержала вооруженного местного жителя, который во время вечерней прогулки пугал обрезом мирно отдыхающих граждан.

Как сообщает 10 ноября пресс-служба ГУ МВД, в пятницу вечером в полицию сообщили о подозрительном мужчине. Тот якобы ходил у дома 66 по улице Карла Маркса в Гатчине и направлял на людей оружие.

Прибывший на место наряд задержал неработающего 34-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. При себе у него был изготовленный из раритетного ружья ТОЗ-Б обрез.

«Возбуждено сразу два уголовных дела: о хулиганстве и незаконном обороте оружия. Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — рассказали в пресс-службе главка полиции.

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Комментарии
5
Слава России!
1 час
немедленно на линию вместе с обрезом фпв сбивать на
Danik
2 часа
"Не надо бояться человека с ружьем!" В. И. Ленин.
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