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Происшествия Народная медицина довела пятилетнего ребенка до больницы. Девочка дышала над картошкой

Народная медицина довела пятилетнего ребенка до больницы. Девочка дышала над картошкой

1 762
11 комментариев

Народные методы лечения привели к печальному исходу: пятилетняя девочка попала в больницу с ожогами после «ингаляции». Об этом стало известно «Фонтанке» 10 ноября.

Поздним вечером 8 ноября в больницу привезли девочку с термическим ожогом 20-25% лица, а также ожогами на животе и бедрах. Выяснилось, что малышка дома дышала над картошкой.

Дыхание над горячей картошкой практикуется как ингаляция теплым паром при простуде. Это не первый случай за год, когда дети получают травмы при своеобразном методе лечения. В феврале в больницу попала двухлетняя девочка с термическими ожогами кожи лица и возможными ожогами дыхательных путей. Ее мама тоже решила вылечить дочь картофельными ингаляциями.

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Комментарии
11
Antuan Rokanten
31 минута
Господи, какая дикость. Жаль, что у ребёнка такие родители.
Vikilein
26 минут
Дикость какая. Полно современных ингаляторов в аптеках. Жалко ребёнка.
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