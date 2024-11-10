Народная медицина довела пятилетнего ребенка до больницы. Девочка дышала над картошкой

Народные методы лечения привели к печальному исходу: пятилетняя девочка попала в больницу с ожогами после «ингаляции». Об этом стало известно «Фонтанке» 10 ноября.

Поздним вечером 8 ноября в больницу привезли девочку с термическим ожогом 20-25% лица, а также ожогами на животе и бедрах. Выяснилось, что малышка дома дышала над картошкой.

Дыхание над горячей картошкой практикуется как ингаляция теплым паром при простуде. Это не первый случай за год, когда дети получают травмы при своеобразном методе лечения. В феврале в больницу попала двухлетняя девочка с термическими ожогами кожи лица и возможными ожогами дыхательных путей. Ее мама тоже решила вылечить дочь картофельными ингаляциями.