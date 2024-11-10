SHAMAN о смерти Антона Коробкова-Землянского: «Царствие небесное тебе, мой друг»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) впервые высказался по поводу скоропостижной смерти своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. 10 ноября музыкант разместил фото журналиста и сопроводил его лаконичной подписью: «Царствие небесное тебе, мой друг».

Тремя часами ранее новости о смерти Коробкова-Землянского прокомментировала Ксения Собчак. С ней покойный был не в слишком хороших отношениях. Последний пост в телеграм-канале журналиста как раз о том, что Ксения его заблокировала.