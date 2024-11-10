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Общество SHAMAN о смерти Антона Коробкова-Землянского: «Царствие небесное тебе, мой друг»

SHAMAN о смерти Антона Коробкова-Землянского: «Царствие небесное тебе, мой друг»

767
3 комментария

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) впервые высказался по поводу скоропостижной смерти своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. 10 ноября музыкант разместил фото журналиста и сопроводил его лаконичной подписью: «Царствие небесное тебе, мой друг».

Тремя часами ранее новости о смерти Коробкова-Землянского прокомментировала Ксения Собчак. С ней покойный был не в слишком хороших отношениях. Последний пост в телеграм-канале журналиста как раз о том, что Ксения его заблокировала.

«Как странно и тревожно такое читать о взрослых и здоровых людях — просто начать задыхаться и умереть. С нуля, без видимых на то причин», — написала Собчак.

Антон Коробков-Землянский скончался накануне вечером в Москве. После ужина у него начался приступ удушья, приехавшие медики не смогли ему ничем помочь. Журналисту было 40 лет.

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Комментарии
3
В д. Гадюкино - дожди.
24 минуты
Спасибо. ПФР.
Death_Hunter1986
25 минут
О любовнике тоскует
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