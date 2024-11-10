Эксперты установят, почему у восьмиклассницы из Петербурга остановилось сердце

Школьница из Кировского района Петербурга умерла накануне вечером в детской горбольнице № 1. Девочку на скорой привезли из дома в состоянии клинической смерти. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 ноября.

Медики доставили 15-летнюю пациентку в медицинское учреждение в 20:20. Спустя 25 минут врачи зафиксировали смерть восьмиклассницы. По предварительным данным, у девочки остановилось сердце. Под вопросом кардиомиопатия. Что именно стало причиной гибели, покажут результаты вскрытия.