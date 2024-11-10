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Происшествия На севере Петербурга задержан таксист из Дербента, угрожавший петербуржцу пистолетом

На севере Петербурга задержан таксист из Дербента, угрожавший петербуржцу пистолетом

2 263
9 комментариев

Дорожный конфликт в Выборгском районе Петербурга завершился демонстрацией пистолета. Инцидент произошел в пятницу вечером на пересечении Поэтического бульвара и улицы Ивана Фомина, подробности 10 ноября рассказали в ГУ МВД.

В одиннадцатом часу вечера 8 ноября в полицию позвонил житель Петербурга. Он рассказал, что неизвестный на автомобиле «Омода С5» подрезал его «Мерседес», а затем начал угрожать применением пистолета.

Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии задержали 22-летнего таксиста из Дербента. Установлено, что между ним и 36-летним петербуржцем произошел конфликт, в ходе которого житель Дагестана достал страйкбольный пистолет «Сталкер» и начал дергать затвором, направляя ствол в сторону оппонента.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве, подозреваемый процессуально задержан.

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Комментарии
9
626433832795
47 минут
Таксист не уиноваат, мамой клянус!
IO2606
1 час
" задержан таксист их Дербента" Дербент наш!
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