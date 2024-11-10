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Происшествия На Эльбрусе туристы застряли на канатной дороге на высоте двух тысяч метров

На Эльбрусе туристы застряли на канатной дороге на высоте двух тысяч метров

3 164
2 комментария

Туристам на Эльбрусе пришлось поволноваться из-за неполадок в работе канатной дороги. Подъемник с людьми замер на высоте около двух тысяч метров, рассказали 10 ноября РБК в администрации горнолыжного курорта.

Вынужденная остановка продлилась около 10–15 минут. Неполадку удалось устранить, и канатная дорога заработала в штатном режиме.

В начале мая двое мужчин решили совершить восхождение на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Однако на высоте 5 тысяч метров туристов застал снегопад, из-за плохой видимости самостоятельно вернуться не могли, и понадобилась помощь спасателей.

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Комментарии
2
Гость
2 часа
Новость, достойная первой полосы! Браво, Ф.!
Гость
22 минуты
Канатке на Эльбрусе начинается с отметки 2350. Заканчивается примерно на 3850. Они застряли под землёй?
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