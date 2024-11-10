На Эльбрусе туристы застряли на канатной дороге на высоте двух тысяч метров

Туристам на Эльбрусе пришлось поволноваться из-за неполадок в работе канатной дороги. Подъемник с людьми замер на высоте около двух тысяч метров, рассказали 10 ноября РБК в администрации горнолыжного курорта.

Вынужденная остановка продлилась около 10–15 минут. Неполадку удалось устранить, и канатная дорога заработала в штатном режиме.