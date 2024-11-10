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Происшествия Беспилотники нашли в Молдавии. Есть версия, чьи они

Беспилотники нашли в Молдавии. Есть версия, чьи они

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2 комментария

В Молдавии за сегодняшний день, 10 ноября, нашли два упавших беспилотника. Об этом сообщила молдавская полиция в своем телеграм-канале.

Первый аппарат местный житель заметил утром на юго-востоке страны в районе Кэушаны, территорию оцепили. Второй — на севере в районе Рышканы, в поле у села Боросений Ной.

«Зона изолирована, ее обследуют специалисты взрывотехнического отдела», — говорится в сообщении.

Poliția Republicii Moldova

Первый дрон осмотрели специалисты Центра технической криминалистики и судебной экспертизы. Полиция утверждает, что это аппарат «российского производства» без взрывчатки. Доказательств не приводится, отмечает РИА Новости.

«Предварительно, это была часть волны атак дронов, которой подверглась Украина этой ночью. Рисков и опасностей для безопасности граждан в регионе нет», — говорят в полиции.

Ведется расследование.

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Комментарии
2
Леошид Турист
5 минут
Ну залетел, ну бывает...
Пeтербуржец
31 минута
Ну и что, что у ВС РФ таких дронов нет, все равно надо кричать, что он российский. Молдаване, а я ведь говорил - готовьтесь. Сейчас вас власти накручивать будут, и кто не успеет сбежать в ЕС или Россию - тех загребут ТЦК. И детей вывозите, а то можно опоздать.
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