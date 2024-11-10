Петербуржец выстрелами отгонял от знакомой ее сожителя на Пискаревском проспекте

Битва из-за женщины произошла накануне вечером в подъезде дома 17к1 по Пискаревскому проспекту в Петербурге. Оба джентльмена были доставлены в отдел, оба отказались от претензий друг к другу.

Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, в субботу на Пискаревский проспект к своему знакомому пришла Наталия (имена всех действующих лиц изменены — Прим. ред.). Девушка рассказала другу Николаю, что убежала от сожителя после избиения. Николай, конечно же, предложил ей временное укрытие.

Но через некоторое время в квартиру снова постучали. Это был сожитель Наталии Семен. Николай достал из сейфа свой травматический пистолет Макарова и вышел на лестничную площадку. Там он увидел агрессивного Семена, который начал прорываться в квартиру. Чтобы остановить его, защитник Наталии выстрелил в потолок. Выскочившие на шум соседи помогли вывести ревнивца, а тот успел позвонить в полицию.