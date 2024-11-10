Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -1

1 м/c,

зап.

 775мм 90%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Два дня с полицией
Опасный «Дикий робот»
Дом Радио
Москву атакуют беспилотники
Пять жизней за сигарету
Как живут в Курске
Куда пойти на выходных
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Петербуржец выстрелами отгонял от знакомой ее сожителя на Пискаревском проспекте

Петербуржец выстрелами отгонял от знакомой ее сожителя на Пискаревском проспекте

3 487
11 комментариев

Битва из-за женщины произошла накануне вечером в подъезде дома 17к1 по Пискаревскому проспекту в Петербурге. Оба джентльмена были доставлены в отдел, оба отказались от претензий друг к другу.

Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, в субботу на Пискаревский проспект к своему знакомому пришла Наталия (имена всех действующих лиц изменены — Прим. ред.). Девушка рассказала другу Николаю, что убежала от сожителя после избиения. Николай, конечно же, предложил ей временное укрытие.

Но через некоторое время в квартиру снова постучали. Это был сожитель Наталии Семен. Николай достал из сейфа свой травматический пистолет Макарова и вышел на лестничную площадку. Там он увидел агрессивного Семена, который начал прорываться в квартиру. Чтобы остановить его, защитник Наталии выстрелил в потолок. Выскочившие на шум соседи помогли вывести ревнивца, а тот успел позвонить в полицию.

В результате оба участника конфликта были доставлены в 86-й отдел полиции. Семен заявил, что претензий ни к кому не имеет, а Николай сдал пистолет и подписал обязательство о явке.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
281844248
2 часа
Ну всё Колян. Заберут у тебя травмат и штраф ещё выпишут.
Pilat
2 часа
@а Николай сдал пистолет и подписал обязательство о явке.@ Вот во всей красе результат работы депутата Саши. Николай всё сделал в точности по закону. И все равно у него отняли законное оружие Еще и лишат лицензии.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00