Уганду позвали в БРИКС. Страна пока думает

Министр заявил, что получил приглашение от Москвы примерно три дня назад. Сейчас в Уганде проходят «все необходимые процедуры», чтобы определить, примет африканская страна приглашение или нет.

Одонго встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 9 ноября в Сочи на форуме «Россия — Африка». Как тогда сообщали в МИД, главы ведомств обсудили ключевые направления развития «российско-угандийского многопланового сотрудничества». В планах — наращивание торгово-экономического партнерства, совместные проекты в сферах энергетики, науки, образования, медицины и технологий. Стороны договорились укреплять взаимодействие и координацию шагов в ООН и на других международных площадках.

По итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус стран-партнеров объединения. На форуме Владимир Путин заявил, что в этом году БРИКС работал в расширенном составе, а новые участники почувствовали, что в объединении «есть взаимоуважение и обязательный учет интересов друг друга».