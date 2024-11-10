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Общество Уганду позвали в БРИКС. Страна пока думает

Уганду позвали в БРИКС. Страна пока думает

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44 комментария

Уганда получила от российской стороны приглашение стать страной-партнером БРИКС, это предложение рассматривается, сообщил «РИА Новости» МИД страны Абубакер Джедже Одонго.

Министр заявил, что получил приглашение от Москвы примерно три дня назад. Сейчас в Уганде проходят «все необходимые процедуры», чтобы определить, примет африканская страна приглашение или нет.

Одонго встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 9 ноября в Сочи на форуме «Россия — Африка». Как тогда сообщали в МИД, главы ведомств обсудили ключевые направления развития «российско-угандийского многопланового сотрудничества». В планах — наращивание торгово-экономического партнерства, совместные проекты в сферах энергетики, науки, образования, медицины и технологий. Стороны договорились укреплять взаимодействие и координацию шагов в ООН и на других международных площадках.

По итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус стран-партнеров объединения. На форуме Владимир Путин заявил, что в этом году БРИКС работал в расширенном составе, а новые участники почувствовали, что в объединении «есть взаимоуважение и обязательный учет интересов друг друга».

Подготовка инфраструктуры Казани к саммиту БРИКС обошлась федеральному и республиканскому бюджетам в 25 миллиардов рублей.

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Комментарии
44
VVM1962
1 час
вот почему в БРИКС зазывают, а в НАТО просятся?
Панкихой
2 часа
А Зимбабве с Сомали что же не зовём?
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