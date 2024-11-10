Лошадь наступила на школьницу во время тренировки в конном клубе. Девочка в реанимации

Лошадь наступила на девятилетнюю девочку во время тренировки в конноспортивном клубе в Вартемягах. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает 10 ноября Следственный комитет Ленобласти.

По предварительным данным, во время тренировки в клубе «Киннар» лошадь понеслась по манежу. Школьница от испуга упала, после чего животное пробежало по ней, пишет 47news.