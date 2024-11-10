Пять жителей Подмосковья пострадали в ходе атаки БПЛА

Украина применила порядка 84 БПЛА самолетного типа дальнего действия в ходе нанесения удара по гражданской инфраструктуре России 10 ноября. Как сообщает Минобороны, все цели были сбиты или подавлены системами РЭБ.

Основной удар пришелся на Московское направление. С 08:17 до 09:47 в Раменском районе были уничтожены 34 беспилотника. В результате падения обломков в трех населенных пунктах начались пожары: пострадали четыре дома, пять человек получили ранения.