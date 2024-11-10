Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

ясная погода, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

штиль.

 775мм 95%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Два дня с полицией
Опасный «Дикий робот»
Дом Радио
Москву атакуют беспилотники
Пять жизней за сигарету
Как живут в Курске
Куда пойти на выходных
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Пять жителей Подмосковья пострадали в ходе атаки БПЛА

Пять жителей Подмосковья пострадали в ходе атаки БПЛА

3 914
8 комментариев

Украина применила порядка 84 БПЛА самолетного типа дальнего действия в ходе нанесения удара по гражданской инфраструктуре России 10 ноября. Как сообщает Минобороны, все цели были сбиты или подавлены системами РЭБ.

Основной удар пришелся на Московское направление. С 08:17 до 09:47 в Раменском районе были уничтожены 34 беспилотника. В результате падения обломков в трех населенных пунктах начались пожары: пострадали четыре дома, пять человек получили ранения.

Жители сел в Раменском районе утром проснулись от грохота. Местные жители снимали видео, как БПЛА буквально летят над их огородами. Пережившие атаку с воздуха рассказали о своих переживаниях.

ПО ТЕМЕ
Атака БПЛА Атака беспилотников
Лайк
LIKE12
Смех
HAPPY14
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
wased
1 час
по-плановые подавленно-перехваченные обломки.
Слава России!
1 час
вобла это командная "игра", на видео зачем то беспилотник сбивают над домами, и одноклеточные радуются как обломки летят в этот раз не на их хибару
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48