Как два года назад. США стали закупать у России в 3,5 раза больше шоколада

США стали закупать у России в 3,5 раза больше шоколада, пишет 10 ноября РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы за январь — сентябрь 2024 года.

Поставки оцениваются в 1,7 млн долларов, в то время как за аналогичный период 2023 года объем экспорта шоколада из РФ в США составлял 488,5 тысяч долларов. Нынешний уровень сопоставим с показателями 2022 года.

Тем не менее, это все еще кратно меньше, чем у первой пятерки экспортеров. США — крупнейший покупатель шоколада в мире. За указанный период американские компании увеличили закупки почти на 20% — до исторического максимума в 3,5 млрд долларов.

Главный поставщик шоколада в США — Канада. Она за январь-сентябрь 2024 года экспортировала его в Америку на 1,9 млрд долларов. На втором месте Мексика (521,3 млн), на третьем — Бельгия (167,4 млн). В пятерку также входят Германия и Польша — 147 и 93,3 млн долларов соответственно.

В целом, по данным платформы ООН Comtrade, Россия за девять месяцев экспортировала в другие страны 61 тысячу тонн шоколада на 191 миллион долларов.

MSK1 рассказывает о проблемах кондитеров с поставками пальмового масла. Эксперты считают, что если в течение месяца цены на него не стабилизируются, а его дефицит не будет компенсирован, то следует ожидать очередного повышения цен на шоколад. С учетом сезонности они могут подняться на 5–8%, при этом рост цен преимущественно коснется наиболее бюджетных продуктов.