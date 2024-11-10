Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

штиль.

 775мм 97%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Два дня с полицией
Опасный «Дикий робот»
Дом Радио
Москву атакуют беспилотники
Пять жизней за сигарету
Как живут в Курске
Куда пойти на выходных
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Бизнес Как два года назад. США стали закупать у России в 3,5 раза больше шоколада

Как два года назад. США стали закупать у России в 3,5 раза больше шоколада

309
Написать комментарий

США стали закупать у России в 3,5 раза больше шоколада, пишет 10 ноября РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы за январь — сентябрь 2024 года.

Поставки оцениваются в 1,7 млн долларов, в то время как за аналогичный период 2023 года объем экспорта шоколада из РФ в США составлял 488,5 тысяч долларов. Нынешний уровень сопоставим с показателями 2022 года.

Тем не менее, это все еще кратно меньше, чем у первой пятерки экспортеров. США — крупнейший покупатель шоколада в мире. За указанный период американские компании увеличили закупки почти на 20% — до исторического максимума в 3,5 млрд долларов.

Главный поставщик шоколада в США — Канада. Она за январь-сентябрь 2024 года экспортировала его в Америку на 1,9 млрд долларов. На втором месте Мексика (521,3 млн), на третьем — Бельгия (167,4 млн). В пятерку также входят Германия и Польша — 147 и 93,3 млн долларов соответственно.

В целом, по данным платформы ООН Comtrade, Россия за девять месяцев экспортировала в другие страны 61 тысячу тонн шоколада на 191 миллион долларов.

MSK1 рассказывает о проблемах кондитеров с поставками пальмового масла. Эксперты считают, что если в течение месяца цены на него не стабилизируются, а его дефицит не будет компенсирован, то следует ожидать очередного повышения цен на шоколад. С учетом сезонности они могут подняться на 5–8%, при этом рост цен преимущественно коснется наиболее бюджетных продуктов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Шоколад США Торговля
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Сила в Правде!!
2 минуты
небензя закупил похоже.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Новости компаний
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Новости компаний
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
ТОП 5
Новости компаний
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48