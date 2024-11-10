В США запустят четырехлетний кругосветный круиз для недовольных избранием Трампа

В США решили запустить четырехлетний кругосветный круиз для тех, кто недоволен избранием Дональда Трампа и хочет на время его президентского срока покинуть страну. Об этом 10 ноября пишет Business Insider .

Билеты можно купить сроком на один, три или четыре года. Стоимость каюты на лайнере Villa Vie Odyssey начинается от 266 тысяч долларов США за четырехлетнее путешествие, во время которого недовольные Трампом смогут посетить 140 стран мира.

На борту круизного судна Odyssey, спущенного на воду в 1993 году, могут разместиться 650 человек. Компания Villa Vie Residences купила лайнер в 2023 году. В октябре этого года Odyssey отправился в самый длинный и долгий в мире круиз. Лайнер вышел из ирландского Белфаста и за 4 года должен посетить все семь континентов и остановиться в 425 портах.