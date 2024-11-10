Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

ясная погода, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

штиль.

 775мм 95%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Два дня с полицией
Опасный «Дикий робот»
Дом Радио
Москву атакуют беспилотники
Пять жизней за сигарету
Как живут в Курске
Куда пойти на выходных
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Туризм В США запустят четырехлетний кругосветный круиз для недовольных избранием Трампа

В США запустят четырехлетний кругосветный круиз для недовольных избранием Трампа

3 781
31 комментарий

В США решили запустить четырехлетний кругосветный круиз для тех, кто недоволен избранием Дональда Трампа и хочет на время его президентского срока покинуть страну. Об этом 10 ноября пишет Business Insider.

Организатор круиза — компания Villa Vie Residences — отмечает, что готовы предложить желающим свой вариант временного переезда, «если результаты выборов заставили задуматься, не покинуть ли США».

Билеты можно купить сроком на один, три или четыре года. Стоимость каюты на лайнере Villa Vie Odyssey начинается от 266 тысяч долларов США за четырехлетнее путешествие, во время которого недовольные Трампом смогут посетить 140 стран мира.

На борту круизного судна Odyssey, спущенного на воду в 1993 году, могут разместиться 650 человек. Компания Villa Vie Residences купила лайнер в 2023 году. В октябре этого года Odyssey отправился в самый длинный и долгий в мире круиз. Лайнер вышел из ирландского Белфаста и за 4 года должен посетить все семь континентов и остановиться в 425 портах.

Выборы в США проходили 5 ноября. По последним данным CNN, у республиканца Дональда Трампа 295 голосов, у Камалы Харрис — 226. Президент России Владимир Путин поздравил Трампа с избранием на пост главы государства 7 ноября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE13
Смех
HAPPY11
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
32
Bassbit
1 час
РФ посетят?
Klaustrofobik
1 час
Какая то ахинея.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Новости компаний
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Новости компаний
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
ТОП 5
Новости компаний
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48