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Общество Активисты забрали собаку у жестокого мальчика с проспекта Королева

Активисты забрали собаку у жестокого мальчика с проспекта Королева

825
1 комментарий

История с мальчиком и собакой на проспекте Королева, вызвавшая большой общественный резонанс, получила продолжение. Точнее, хочется верить, счастливое завершение. У пси появился новый хозяин — заботливый.

Местные жители некоторое время назад заметили мальчика, который гулял с собакой и обращался с ней, мягко говоря, не бережно: пинал, переносил через ограду, поднимая в воздух на поводке. После появления видео в домовом чате жители активизировались, подали заявления в полицию, отправили видео на «Фонтанку». Собралась группа активистов, привлекли ветклинику и правоохранителей.

В итоге, как рассказывает читательница «Фонтанки» Анна, сегодня удалось встретиться с отцом мальчика. Сначала семья никак не хотела отдавать животное, но потом их все-таки уговорили. Пса забрала одна из активисток.

«Одна девочка уговорила их. Молодец она, конечно, как психолог. <…> Получилось убедить и собаку забрать. Это было счастью, потому что, к сожалению, полиция не в силах что-то сделать. Собака это имущество, по закону. <…> Люди собирались сотнями, вчера за вечер организовались. Хочется, чтобы все знали, что собака в хороших руках», — говорит Анна.

Собаку осмотрели ветеринары. Серьёзных повреждений у нее нет, только ссадины и царапины. Однако она очень пугливая, ей нужна будет реабилитация.

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Комментарии
2
Пеле10
8 минут
Пси-23 буква греческого алфавита. И у неё появился новый хозяин. Эх фонтанка
Гость
1 минута
Правильно! Шерстефобов надо ставить на место с детства. 🤗
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