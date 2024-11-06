Трамп побеждает. В США — ночь выборов

В США считают голоса американцев, отданные за Дональда Трампа и Камалу Харрис на выборах президента США 5 ноября. Первыми закрылись участки для голосования в штатах Индиана и Кентукки. Последними закроются на Гавайях и Аляске — в 9 часов по московскому времени. Предварительные итоги голосования уже публикуют, а штабы кандидатов считают голоса выборщиков.

По данным Daily Mail, Трамп побеждает в Кентукки, Индиане, Западной Вирджинии, Алабаме, Оклахоме, Флориде, Южной Каролине, Теннесси, Миссисипи, Техасе, Огайо, Луизиане, Вайоминге, Северной Дакоте, Южной Дакоте, Небраске, Арканзасе, Юте, Монтане, Миссури, Канзасе, Айове.

Камала Харрис — в Вермонте, Мэриленде, Коннектикуте, Массачусетсе, Род-Айленде, Делавэре, Иллинойсе, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Вашингтоне.

New York Times прогнозирует на основании экзитполов (по состоянию на 6:00 мск) победу Трампа — 79% и 295 голосов выборщиков, в то время как у Харрис — 243 голоса. Напомним, чтобы одержать победу, надо набрать 270 голосов выборщиков. Впрочем, что касается прогнозов NYT, то на выборах 2016 года она предсказала победу Хиллари Клинтон, а на следующий день было понятно, что выигрывает Дональд Трамп.

Говорить о том, кто в итоге войдет Белый дом, на самом деле рано. Прежде всего потому, что в синих ключевых штатах Пенсильвании, Мичигане и Висконсине подсчеты еще идут. Однако, например, в Милуоки (Висконсин) объявили о необходимости пересчета около 30 тысяч бюллетеней досрочно проголосовавших. Объясняют это сбоями в работе машин, которые их считают. Как сообщает The Hill, считать будут вручную, это затормозит публикацию результатов в Висконсине. Зависнут 10 голосов выборщиков.

Сегодня в США делаются прогнозы всю ночь, и она не завершена. А считают все по-разному. На 7:00, по данным Fox News, у Трампа 212 голосов выборщиков, у Харрис — 117. По данным CNN, Трамп получил 207 выборщиков, а Харрис — 91. Последний прогноз Prezidential Election Results дает Харрис 187 голосов выборщиков, Трампу — 230.

Букмекеры тем временем ставят на победу Трампа. На сайте ставок Polymarket — 92%.

СМИ сообщают, что Дональд Трамп следит за обнародованием результатов в своём доме в Мар-а-Лаго с семьей, друзьями и помощниками. Штаб кампании Трампа дислоцируется в конференц-центре Палм-Бич. В зависимости от развития событий он может выступить или не выступить в конференц-центре.

Камала Харрис следит за результатами выборов в Военно-морской обсерватории в Вашингтоне с семьей. Штаб ее кампании — в Уилмингтоне.

О результатах выборов в Конгресс, которые проводятся параллельно с президентскими выборами, тоже пока рано говорить. Прогнозируют, что контроль в Палате представителей может перейти к демократам, а Сенат — к республиканцам.