Петербург в дымке. Посмотрите, как очертания города размыл утренний туман

Туман окутал Петербург утром 10 ноября. Белую дымку в город принес антициклон с юго-запада . Ночью в Петербурге похолодало — снижение температуры и привело к туманному утру. Местами не было видно ни горизонта, ни очертаний домов.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха в городе составит от плюс двух до четырех градусов, в Ленобласти — от ноля до плюс пяти градусов.