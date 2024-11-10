Петербург в дымке. Посмотрите, как очертания города размыл утренний туман

Туман окутал Петербург утром 10 ноября. Белую дымку в город принес антициклон с юго-запада. Ночью в Петербурге похолодало — снижение температуры и привело к туманному утру. Местами не было видно ни горизонта, ни очертаний домов.
+4
Днем ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха в городе составит от плюс двух до четырех градусов, в Ленобласти — от ноля до плюс пяти градусов.
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