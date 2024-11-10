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Происшествия Петербургскую певицу Альбину Сексову оштрафовали за песню про секс не с русскими

Петербургскую певицу Альбину Сексову оштрафовали за песню про секс не с русскими

3 509
19 комментариев

Петербургская андеграундная исполнительница Альбина Сексова оштрафована московским судом за возбуждение ненависти либо вражды в одной из своих песен. На постановление 10 ноября обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости», карточка нашлась на сайте Тушинского районного суда.

По мнению прокурора, 67-летняя Елена Казарина (настоящее имя артистки) публично разместила в интернете свою песню, в которой есть «высказывания о преимуществе народов Кавказа, Закавказья, Средней Азии по отношению к русским». Если точнее, в композиции речь идет о преимуществах в сексе. Об этом свидетельствуют результаты лингвистического исследования.

Казарина в суд не явилась. Судья прослушал трек, ознакомился с рапортом прокурора и сообщениями сотрудников Центра «Э». Было принято во внимание, что Альбина Сексова ранее к административной ответственности не привлекалась, с учетом всех обстоятельств суд оштрафовал исполнительницу на 10 тысяч рублей.

Елена Казарина родилась в Подольске, но для жизни выбрала Петербург. Здесь она окончила Художественно-промышленную академию имени Штиглица, а после работала архитектором в закрытом институте военного типа. Елена интересовалась графикой, рисовала шаржи на Невском проспекте. В 1998 году работала со шрифтами на картине Алексея Балабанова «Про уродов и людей». Образ Альбины Сексовой родился у Казариной в 2010 году: эта эпатажная женщина исполняет нескромные песни для «свободных от предрассудков людей».

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Комментарии
19
Слава России!
1 час
предупреждаю сразу, в поисковик не стоит забивать и смотреть её фото, я теперь не знаю как это развидеть.
Paul3390
1 час
Фу какая гадость...
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