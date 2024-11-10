В Ленобласти нашли часть тела пропавшей в октябре пенсионерки

Человеческие останки обнаружили в Подпорожском районе Ленобласти накануне утром, об этом «Фонтанке» стало известно 10 ноября.
В полицию позвонили из деревни Плотично. Мужчина рассказал, что у дома 19 по улице Березовой он нашел нижнюю часть человеческого туловища. На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники установили, что останки могут принадлежать 69-летней местной жительнице. В последний раз пенсионерку видели в деревне в октябре.
Найденное направлено в морг для установления причины смерти.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.