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Происшествия В Ленобласти нашли часть тела пропавшей в октябре пенсионерки

В Ленобласти нашли часть тела пропавшей в октябре пенсионерки

1 912
2 комментария

Человеческие останки обнаружили в Подпорожском районе Ленобласти накануне утром, об этом «Фонтанке» стало известно 10 ноября.

В полицию позвонили из деревни Плотично. Мужчина рассказал, что у дома 19 по улице Березовой он нашел нижнюю часть человеческого туловища. На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники установили, что останки могут принадлежать 69-летней местной жительнице. В последний раз пенсионерку видели в деревне в октябре.

Найденное направлено в морг для установления причины смерти.

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Комментарии
2
gatsby55
16 минут
Жесть какая.
AK☮
14 минут
В Подпорожском районе обнаружен труп женщины, обгрызенный животными. По информации , сегодня в деревне Плотично обнаружен труп женщины, обгрызенный животными. Возможно волки. Подробности и причины смерти выясняются.
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