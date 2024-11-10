Фиктивные арабские студенты. Ректор петербургского вуза арестован за организацию незаконной миграции

Ректору Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александру Борзову вменяют организацию незаконной миграции в составе группы. По версии следствия, Борзов оформлял фиктивные приглашения на учебу гражданам Египта и Сирии, выяснили в 47news 10 ноября.

По версии следствия, Борзов и несколько его знакомых оформляли приглашение иностранцев на учебу в институте и готовили документы на его продление. Причем в действительности студенты в вузе не учились. Бумаги подавались в отдел по вопросам миграции Центрального района в переулке Крылова. Среди приглашенных были граждане Египта, Сирии и Туркмении.

В числе организаторов — два человека из арабских стран. Борзова арестовали на два месяца. Ходатайство о заключении под стражу Куйбышевский суд удовлетворил 7 ноября.

Александр Борзов родился в Ленинграде, окончил юридический факультет «Северо-Западной академии госслужбы при президенте РФ». С 2001 по 2009 год работал в прокуратуре, где дослужился до помощника Санкт-Петербургского транспортного прокурора. С 2020-го назначен ректором частного вуза «Институт телевидения, бизнеса и дизайна». Борзов входит в Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленобласти.

СПбРСИ — частный вуз. В августе он сменил название на «Северо-Западный университет». В университете множество образовательных программ: готовят и экономистов, и менеджеров, и архитекторов, юристов и актеров. По данным СПАРК, финансовые показатели вуза за прошлый год составили 96 миллионов оборота и 4 миллиона прибыли. Учредители — «Издательство СПбКО», которое возглавляет родственница Борзова, и ООО «Петроконсалтинг», принадлежащее Борзову.