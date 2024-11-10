Утром в понедельник город не увидим. В Петербурге предупреждают об ухудшении погодных условий

В понедельник в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. 11 ноября ночью и утром местами ожидается туман с видимостью 500 метров, предупредили в городском управлении МЧС.

Плотный туман накрыл Петербург и утром воскресенья . Белую дымку в город принес антициклон с юго-запада.

Днем 10 ноября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха в городе составит от плюс двух до четырех градусов, в Ленобласти — от ноля до плюс пяти градусов.