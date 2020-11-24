Самолет авиакомпании S7, который вечером 24 ноября должен был вылететь из Петербурга в Москву, развернулся на взлетно-посадочной полосе и прибыл на стоянку в Пулково. Из-за сообщения о драке на борту работают сотрудники полиции.
Первым о происшествии «Фонтанке» рассказал пассажир рейса 1016 Александр. По его словам, причиной задержки вылета стала драка.
«Довольно долго уговаривали (участников конфликта, - прим. ред.) выйти, без применения силы. Стюардесса сказала, что их трое, но вывели двоих. Бортпроводники передали информацию капитану воздушного судна, он принял решение не взлетать», — описал ход событий на борту очевидец.
Он также добавил, что официального объявления о задержке вылета не было, но пассажиры уже начинают переживать, что не успеют на стыковочные рейсы. Судя по онлайн-табло Пулково, самолет взлетел в 20:57.
В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО корреспонденту «Фонтанки» подтвердили, что рейс задержался, по предварительной информации, из-за драки. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.
Получить оперативный комментарий по ситуации в пресс-службе аэропорта Пулково и компании S7 не удалось.