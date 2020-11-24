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Самолет, следующий рейсом Петербург-Москва, задержался в Пулково из-за драки на борту

Самолет авиакомпании S7, который вечером 24 ноября должен был вылететь из Петербурга в Москву, развернулся на взлетно-посадочной полосе и прибыл на стоянку в Пулково. Из-за сообщения о драке на борту работают сотрудники полиции.

Первым о происшествии «Фонтанке» рассказал пассажир рейса 1016 Александр. По его словам, причиной задержки вылета стала драка.

«Довольно долго уговаривали (участников конфликта, - прим. ред.) выйти, без применения силы. Стюардесса сказала, что их трое, но вывели двоих. Бортпроводники передали информацию капитану воздушного судна, он принял решение не взлетать», — описал ход событий на борту очевидец.

автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр

Он также добавил, что официального объявления о задержке вылета не было, но пассажиры уже начинают переживать, что не успеют на стыковочные рейсы. Судя по онлайн-табло Пулково, самолет взлетел в 20:57.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО корреспонденту «Фонтанки» подтвердили, что рейс задержался, по предварительной информации, из-за драки. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.

Получить оперативный комментарий по ситуации в пресс-службе аэропорта Пулково и компании S7 не удалось.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Oleg_I
Опять кто-то масочку не хотел надевать?
Nationalverrater_2
мы с Вованом в самолёте на щелбан поспорили, что он Коляну зуб не выбьет. Культурностоличный Расчленинград,чо
Nafanka
Да, город просто заполонён тупым, бескультурным, не умеющим себя вести быдлом... Мальчик с дудочкой... приди... выведи за собой эти полчища, порочащие город с многовековой историей... играй... главное... не останавливайся... )))
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