Самолет авиакомпании S7, который вечером 24 ноября должен был вылететь из Петербурга в Москву, развернулся на взлетно-посадочной полосе и прибыл на стоянку в Пулково. Из-за сообщения о драке на борту работают сотрудники полиции.



Первым о происшествии «Фонтанке» рассказал пассажир рейса 1016 Александр. По его словам, причиной задержки вылета стала драка.



«Довольно долго уговаривали (участников конфликта, - прим. ред.) выйти, без применения силы. Стюардесса сказала, что их трое, но вывели двоих. Бортпроводники передали информацию капитану воздушного судна, он принял решение не взлетать», — описал ход событий на борту очевидец.