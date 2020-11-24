Следователи и налоговики ответили на публикацию об обнаружении «крупнейшей площадки по уклонению от НДС»

Следственный комитет и Федеральная налоговая служба отреагировали на статью РБК о том, что в Самарской области якобы обнаружена одна из крупнейших в России площадок по уклонению от НДС. Их комментарии издание публикует вечером 24 ноября.



В Следственном управлении СК по Самарской области подтвердили, что расследуют уголовное дело, возбужденное по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Однако там опровергли «подробности расследования уголовного дела о налоговых преступлениях в Самарской области». По данным источников РБК, бывших и действующих сотрудников налоговых органов в регионе подозревают в создании одной из крупнейших в стране площадок по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

