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Следователи и налоговики ответили на публикацию об обнаружении «крупнейшей площадки по уклонению от НДС»

Следственный комитет и Федеральная налоговая служба отреагировали на статью РБК о том, что в Самарской области якобы обнаружена одна из крупнейших в России площадок по уклонению от НДС. Их комментарии издание публикует вечером 24 ноября.

В Следственном управлении СК по Самарской области подтвердили, что расследуют уголовное дело, возбужденное по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Однако там опровергли «подробности расследования уголовного дела о налоговых преступлениях в Самарской области». По данным источников РБК, бывших и действующих сотрудников налоговых органов в регионе подозревают в создании одной из крупнейших в стране площадок по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

В пресс-службе ФНС заявили, что эта информация «не соответствует действительности», но уточнили, что «в отношении лиц, причастных к деятельности «площадки», расследование не завершено». «С июня по ноябрь текущего года в отношении фигурантов самарской «площадки» возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов)», — подтвердили в ФНС. По данным самой службы, ущерб составляет 1,3 млрд рублей, РБК писал о 4,4 млрд.

При этом в СК уточнили, что всего расследуется 24 уголовных дела, которые были возбуждены в 2020 году после обращения руководителя УФНС по Самарской области по факту уклонения от налогов различными юрлицами.

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