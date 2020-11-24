РБК: В Тольятти действовала одна из крупнейших площадок по уходу от НДС в России. Ее услугами могли пользоваться и крупные петербургские компании

Как считает следствие, услугами преступной группы пользовались подрядчики госкорпораций и крупных компаний из многих регионов России. Уголовное дело, по информации РБК, возбуждено по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий; до четырех лет лишения свободы).

Следственный комитет подозревает бывших и действующих сотрудников налоговых органов Самарской области и работавших с ними представителей силовых структур в создании одной из крупнейших в России площадок по уклонению от уплаты НДС. Об этом 24 ноября пишет РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате СК.

Собеседник издания в Федеральной налоговой службе заявил, что следствию якобы удалось установить, что преступная группа помогла различным компаниям уклониться от выплаты НДС на общую сумму в 4,4 млрд рублей.



По информации РБК, головной компанией преступной группы СК считает ООО «Элрем Сервис». С ней аффилированы 430 юрлиц, которые вместе якобы и образуют «площадку по махинациям с НДС». Компания зарегистрирована в Тольятти, официально ее основной род деятельности - «торговля оптовая неспециализированная». Именно «Элрем Сервис» упоминается в обращении сотрудников МИ ФНС №2 по Самарской области к главе ФНС Даниилу Егорову, которое есть в распоряжении РБК. В нем сотрудники сообщают о коррупции в рядах руководства, причем якобы «поставленной на поток». При этом руководителями преступной группы могут быть двое уже бывших сотрудников ФНС по региону.



Как пишет РБК со ссылкой на данные следствия, услугами ухода от НДС могли пользоваться бизнесмены со всей России. В предварительном списке есть компании из Москвы, Подмосковья, Петербурга, Татарстана, Твери, Краснодара и Нижнего Новгорода.

