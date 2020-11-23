Около 2,5 тысячи студентов-медиков пришли на помощь петербургским врачам, борющимся с COVID-19

На помощь врачам, работающим в городских инфекционных и перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом стационарах, пришли почти две тысячи студентов медколледжей и около пятисот старшекурсников медвузов. Об этом 23 ноября «Фонтанке» сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.
«Подавляющее число студентов положительно отреагировали на просьбу помочь. Многие ребята, видя, в каких сложных условиях работают их коллеги, берут на себя важные участки работы — помогают в работе с документацией, общаются с гражданами. Из них выйдут настоящие медики», — отметил Эргашев, а также подчеркнул, что привлечение студентов проводится исключительно на добровольной основе.
Как уточнили в аппарате вице-губернатора Петербурга, помощь врачам в городских поликлиниках оказывают 1468 студентов медколледжей. Еще 423 учащихся выпускных курсов средних профессиональных учреждений трудоустроены после прохождения дополнительного обучения по COVID-19. Помимо этого, к работе привлекли 491 студента медицинских вузов.
«Из них помощь врачам, работающим в «красной зоне», оказывают 187 выпускников средних профессиональных учреждений и 159 старшекурсников высших учебных заведений, которые трудоустроены на должности среднего медперсонала», — добавили представители Смольного.
В Северной столице за сутки зарегистрировали 2926 новых случаев заболевания коронавирусом. Статистику умерших от COVID-19 за тот же период пополнили 20 жителей Петербурга.