FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Около 2,5 тысячи студентов-медиков пришли на помощь петербургским врачам, борющимся с COVID-19

На помощь врачам, работающим в городских инфекционных и перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом стационарах, пришли почти две тысячи студентов медколледжей и около пятисот старшекурсников медвузов. Об этом 23 ноября «Фонтанке» сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

«Подавляющее число студентов положительно отреагировали на просьбу помочь. Многие ребята, видя, в каких сложных условиях работают их коллеги, берут на себя важные участки работы — помогают в работе с документацией, общаются с гражданами. Из них выйдут настоящие медики», — отметил Эргашев, а также подчеркнул, что привлечение студентов проводится исключительно на добровольной основе.

Как уточнили в аппарате вице-губернатора Петербурга, помощь врачам в городских поликлиниках оказывают 1468 студентов медколледжей. Еще 423 учащихся выпускных курсов средних профессиональных учреждений трудоустроены после прохождения дополнительного обучения по COVID-19. Помимо этого, к работе привлекли 491 студента медицинских вузов.

«Из них помощь врачам, работающим в «красной зоне», оказывают 187 выпускников средних профессиональных учреждений и 159 старшекурсников высших учебных заведений, которые трудоустроены на должности среднего медперсонала», — добавили представители Смольного.

В Северной столице за сутки зарегистрировали 2926 новых случаев заболевания коронавирусом. Статистику умерших от COVID-19 за тот же период пополнили 20 жителей Петербурга.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Alex000
Очень сочувствую проходящим лечение...
2356897676
Тоже тут размышлял. А если все врачи умрут? Вот всё, нету их. Никто не поможет. Тогда что будем делать? Апокалипсис. Все умрут. Ну или Ната нас захватит.
264027641
А кто потом студентам-медикам поможет?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний