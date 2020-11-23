Около 2,5 тысячи студентов-медиков пришли на помощь петербургским врачам, борющимся с COVID-19

На помощь врачам, работающим в городских инфекционных и перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом стационарах, пришли почти две тысячи студентов медколледжей и около пятисот старшекурсников медвузов. Об этом 23 ноября «Фонтанке» сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.



«Подавляющее число студентов положительно отреагировали на просьбу помочь. Многие ребята, видя, в каких сложных условиях работают их коллеги, берут на себя важные участки работы — помогают в работе с документацией, общаются с гражданами. Из них выйдут настоящие медики», — отметил Эргашев, а также подчеркнул, что привлечение студентов проводится исключительно на добровольной основе.