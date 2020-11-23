Авария собирает многокилометровую пробку на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга. Участниками стали как минимум две машины: легковая и грузовик, очевидцы говорят о третьей.
Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Николай, на внутреннем кольце КАД, перед съездом на Октябрьскую набережную, легковой автомобиль врезался сзади в грузовой фургон, залетев ему под кузов по лобовое стекло. По словам очевидца, перед фургоном стоит еще один автомобиль, «впечатанный в бордюр». На видео с места ДТП там видно кроссовер Audi, но поврежден ли он, непонятно.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что около 15 часов поступила информация о столкновении грузового и легкового автомобилей на 53-м километре внутреннего кольца КАД. Поврежденные машины заняли третью и четвертую полосы. На место ДТП направили представителей обслуживающей дорогу подрядной организации. Подробности произошедшего уточняются.
И-за аварии на внутреннем кольце КАД образовалась пробка. По данным «Яндекса», длина затора составляет порядка 4 километров, и тянется он от развязки с Мурманским шоссе.