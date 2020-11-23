FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Легковой автомобиль вошел под фургон на КАД, пробка растянулась почти на четыре километра

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14159661" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Авария собирает многокилометровую пробку на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга. Участниками стали как минимум две машины: легковая и грузовик, очевидцы говорят о третьей.

Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Николай, на внутреннем кольце КАД, перед съездом на Октябрьскую набережную, легковой автомобиль врезался сзади в грузовой фургон, залетев ему под кузов по лобовое стекло. По словам очевидца, перед фургоном стоит еще один автомобиль, «впечатанный в бордюр». На видео с места ДТП там видно кроссовер Audi, но поврежден ли он, непонятно.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что около 15 часов поступила информация о столкновении грузового и легкового автомобилей на 53-м километре внутреннего кольца КАД. Поврежденные машины заняли третью и четвертую полосы. На место ДТП направили представителей обслуживающей дорогу подрядной организации. Подробности произошедшего уточняются.

И-за аварии на внутреннем кольце КАД образовалась пробка. По данным «Яндекса», длина затора составляет порядка 4 километров, и тянется он от развязки с Мурманским шоссе.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14159661" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний