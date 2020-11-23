Владимир Путин подписал закон о «налоге для богатых»

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% для физлиц, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Соответствующий документ 23 ноября опубликован на портале правовой информации.



По закону, до достижения порога в 5 млн рублей доходы физлиц будут облагаться по ставке 13%, все, что свыше, — по ставке 15%. Это будет распространяться на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами. При этом единовременные доходы граждан, такие, как выплаты по страховке и суммы, полученные от продажи имущества, свыше 5 млн рублей все равно будут полностью облагаться по ставке 13%.

