Владимир Путин подписал закон о «налоге для богатых»

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% для физлиц, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Соответствующий документ 23 ноября опубликован на портале правовой информации.
По закону, до достижения порога в 5 млн рублей доходы физлиц будут облагаться по ставке 13%, все, что свыше, — по ставке 15%. Это будет распространяться на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами. При этом единовременные доходы граждан, такие, как выплаты по страховке и суммы, полученные от продажи имущества, свыше 5 млн рублей все равно будут полностью облагаться по ставке 13%.
Инициатором внесения поправок в Налоговый кодекс стал Владимир Путин. Летом президент предложил направить собранные в результате увеличения ставки НДФЛ дополнительные средства на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Предполагается, что в 2021 году это принесет бюджету 60 млрд рублей, по итогам 2022-го — 64 млрд рублей, а в 2023-м — 68,5 млрд рублей.
Госдума приняла закон 11 ноября, Совет Федерации — 18 ноября.