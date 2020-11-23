FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
15
Печать

Владимир Путин подписал закон о «налоге для богатых»

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% для физлиц, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Соответствующий документ 23 ноября опубликован на портале правовой информации.

По закону, до достижения порога в 5 млн рублей доходы физлиц будут облагаться по ставке 13%, все, что свыше, — по ставке 15%. Это будет распространяться на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами. При этом единовременные доходы граждан, такие, как выплаты по страховке и суммы, полученные от продажи имущества, свыше 5 млн рублей все равно будут полностью облагаться по ставке 13%.

Инициатором внесения поправок в Налоговый кодекс стал Владимир Путин. Летом президент предложил направить собранные в результате увеличения ставки НДФЛ дополнительные средства на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Предполагается, что в 2021 году это принесет бюджету 60 млрд рублей, по итогам 2022-го — 64 млрд рублей, а в 2023-м — 68,5 млрд рублей.

Госдума приняла закон 11 ноября, Совет Федерации — 18 ноября.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Урус-Баши
Филологи с юристами принимали участи. Зависимость налога от дохода должна быть непрерывной, определяться гладкой непрерывной функцией. А неумные взяли функцу с разрывом на 5 мильёнах. Результат: если доход на границе, то не исключен случай, когда лучше получить меньше дохода на 1 рубль, чтобы заплатить налогов меньше на 100 тысяч. Ну и 15% - смешно, не дадут своих в обиду, скорее страну развалят.
fontaner
даже интересно, как это операционно выглядеть.
Сейчас акции много у кого есть, соответственно, дивиденды тоже.
Работодатель и брокер - это налоговые агенты, они как-то информацией обмениваться должны? А если работодатель не один?
263818021
Хорошо не до 13.1
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний