Госдума приняла предложенный Путиным закон о повышении НДФЛ до 15 % на доходы свыше 5 млн рублей

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о повышении НДФЛ по доходам, превышающим 5 млн рублей в год, с 13 % до 15 % . Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



До достижения порога в 5 млн рублей доходы физлиц будут облагаться по ставке 13 % , все, что свыше, — по ставке 15 % . Это будет распространяться на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами.