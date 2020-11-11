Госдума приняла предложенный Путиным закон о повышении НДФЛ до 15 % на доходы свыше 5 млн рублей
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о повышении НДФЛ по доходам, превышающим 5 млн рублей в год, с
До достижения порога в 5 млн рублей доходы физлиц будут облагаться по ставке
При этом единовременные доходы граждан, такие, как выплаты по страховке и суммы, полученные от продажи имущества, свыше 5 млн рублей все равно будут полностью облагаться по ставке
23 июня президент Владимир Путин предложил увеличить ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Собранные дополнительно средства он предложил направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, проведение операций и закупку лекарств. Соответствующий законопроект в парламент 17 сентября внесло правительство.
Предполагается, что в 2021 году повышение данного налога принесет бюджету дополнительные 60 млрд рублей, по итогам 2022 года — 64 млрд рублей, а 2023 года — 68,5 млрд рублей.