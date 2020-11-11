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11.11.2020 13:33
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Госдума приняла предложенный Путиным закон о повышении НДФЛ до 15 % на доходы свыше 5 млн рублей

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о повышении НДФЛ по доходам, превышающим 5 млн рублей в год, с 13 % до 15 %. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

До достижения порога в 5 млн рублей доходы физлиц будут облагаться по ставке 13 %, все, что свыше, — по ставке 15 %. Это будет распространяться на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами.

При этом единовременные доходы граждан, такие, как выплаты по страховке и суммы, полученные от продажи имущества, свыше 5 млн рублей все равно будут полностью облагаться по ставке 13 %. Это одна из 18 поправок к законопроекту, принятых на втором чтении 10 ноября.

23 июня президент Владимир Путин предложил увеличить ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Собранные дополнительно средства он предложил направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, проведение операций и закупку лекарств. Соответствующий законопроект в парламент 17 сентября внесло правительство.

Предполагается, что в 2021 году повышение данного налога принесет бюджету дополнительные 60 млрд рублей, по итогам 2022 года — 64 млрд рублей, а 2023 года — 68,5 млрд рублей.

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Комментарии (11)

lykov20
Надо понимать, что если доход 10 млн. в год, то налог будет 14%. То есть дополнительный налог около 2% будет только на очень богатых. А платят ли эти сверх-богатые хотя бы 13 или выводят деньги в налоговые оазисы?
smith1
вот же прижал богатых и своих друзей Вован! никто не пройдет!
таки наполнит бюджет!
firma
Слишком резко, я считаю, для богатых два процента очень чувствительно. Хорошо хоть конституцию новую смогли отстоять на народных выборах.
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