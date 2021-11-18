FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +3
72.82р82.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ семей с детьми при продаже квартир

0
Печать

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, освобождающий семьи с детьми от НДФЛ при продаже жилья, если они потратят деньги на покупку нового. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Законом освобождаются от НДФЛ те доходы, которые были получены при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья в целях улучшения жилищных условий», — говорится на сайте Госдумы.

Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что закон будет иметь обратную силу. «Данная норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года», — сказал он.

Кроме того, от НДФЛ и страховых взносов освободили доходы граждан в пределах одного МРОТ (12 792 рубля), которые были получены в рамках мер господдержки в связи с пандемией коронавируса.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое увеличивает максимальный размер пособия по безработице в 2022 году до 12 792 рублей.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний