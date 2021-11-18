Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ семей с детьми при продаже квартир

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, освобождающий семьи с детьми от НДФЛ при продаже жилья, если они потратят деньги на покупку нового. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



«Законом освобождаются от НДФЛ те доходы, которые были получены при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья в целях улучшения жилищных условий», — говорится на сайте Госдумы.



Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что закон будет иметь обратную силу. «Данная норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года», — сказал он.

