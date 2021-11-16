Максимальное пособие по безработице в России увеличат на 662 рубля в 2022 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое увеличивает максимальный размер пособия по безработице в 2022 году. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, сумма вырастет до 12 792 рублей.
В постановлении сказано, что минимальная величина пособия составляет 1 500 рублей, а максимальная — 12 792 рубля в первые три месяца периода выплаты. В следующие три месяца будут выплачивать по 5 тыс. рублей.
В настоящий момент максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, минимальный — 1,5 тыс. рублей.
Ранее в Росстате заявили, что реальные денежные доходы россиян (с учетом инфляции) в третьем квартале 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 7,6%.