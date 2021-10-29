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Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян и снижении безработицы

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Реальные денежные доходы россиян (с учетом инфляции) в третьем квартале 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 7,6%. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных 29 октября. За девять месяцев 2021 года показатель увеличился на 4,1%.

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата в августе составила 52,4 тыс. рублей, увеличившись к августу 2020 года на 8,3%. Реальная начисленная заработная плата выросла на 1,5% к августу 2020 года.

Номинальный размер назначенных пенсий вырос по сравнению с сентябрем 2020 года на 5,5%, реальный — на 1,8%.

Уровень безработицы по методологии МОТ составил в сентябре 2021 года 4,3%, или 3,3 млн человек. Это на 31,5% меньше, чем в сентябре 2020 года, и является самым низким показателем за последние 10 лет.

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Комментарии (23)

kоt-obormot
Там маленькие кажутся большими,
Там толстенькие кажутся худыми,
Там головы у всех как у гигантов,
А руки как лучших музыкантов.
Там зеркала изогнуты как блюдца,
И все смеются, и все смеются.©
Modest_5e4ce41f7533b
Надо отправить этих господ в магазин за продуктами и посмотреть, что они принесут с выросшими доходами.
Киpилл
..А в остальном, прекрасная маркиза - все хорошо, все хорошо.)
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