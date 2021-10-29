Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян и снижении безработицы

Реальные денежные доходы россиян (с учетом инфляции) в третьем квартале 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 7,6%. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных 29 октября. За девять месяцев 2021 года показатель увеличился на 4,1%.



Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата в августе составила 52,4 тыс. рублей, увеличившись к августу 2020 года на 8,3%. Реальная начисленная заработная плата выросла на 1,5% к августу 2020 года.



Номинальный размер назначенных пенсий вырос по сравнению с сентябрем 2020 года на 5,5%, реальный — на 1,8%.

