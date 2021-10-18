«Не планируем». Глава Минфина Силуанов о повышении налога на доходы физлиц

Российские власти не планируют повышать НДФЛ в ближайшие три года. Об этом во время заседания думского комитета по бюджету и налогам заявил в понедельник, 18 октября, министр финансов РФ Антон Силуанов. Трансляция заседания доступна на сайте Госдумы.

«Крупные миллиардеры найдут способ, как уйти от налогообложения, в первую очередь пострадает средний класс. Поэтому мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ. На ближайшие три года никаких изменений в этой части мы не планируем», – ответил Силуанов на вопрос члена фракции КПРФ Евгения Бессонова.



Фото: duma.gov.ru Поделиться Поделиться







Коммунист спросил у главы Минфина и министра экономического развития Максима Решетникова, который присутствовал на встрече с депутатами, почему задачи президента не выполняются с помощью «дифференцированной шкалы налогообложения», когда «по результатам ковидного года у нас с вами общее состояние долларовых миллиардеров увеличилось на 62 миллиарда рублей».

В свою очередь министр Решетников заявил, что дифференциация налогообложения планируется в сфере добычи полезных ископаемых.

«В тех предложениях, которые внесены в Госдуму, предполагается увязка размера ставки НДПИ со стоимостью первичных ресурсов. Иными словами, чем у нас будут выше котировки цен на металл, тем больше будет НДПИ на железно-рудное сырьё, или на коксующийся уголь. И по другим полезным ископаемым… Новый налог на НДПИ как раз позволит нам большую часть рентабельности изымать более справедливо в бюджет для последующего перераспределения. Предметом этого перераспределения как раз являются социальные выплаты, которые из года в год у нас растут. Особенно выплаты семьям с детьми», – сказал глава Минэкономразвития.



Решетников напомнил, что в 2020 году НДФЛ был повышен на 2% если доходы превышают 5 миллионов рублей в год.

«Нет необходимости в дополнительной настройке. Считаем правильным идти по логике налогообложения сверхдоходов корпораций, – сообщил Решетников, отметив, что изменения в налоговой политике заметно сказываются на выборе бизнесом юрисдикций. – Мы работаем в конкурентном поле. Наш бизнес выбирает юрисдикции. Зачастую это близкие к нам юрисдикции. Есть Казахстан, Белоруссия, где предполагается совершенно иной уровень налогообложения фонда оплаты труда. И это становится значимым фактором. К этим вопросам с экономической точки зрения надо подходить крайне аккуратно».

Ранее в понедельник Решетников заявил, что курс доллара в 2022 году ожидается на уровне 72 рублей, а восстановление экономики РФ в 2021 году «себя исчерпало».

