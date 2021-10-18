Глава Минэкономразвития: Курс доллара в следующем году будет чуть выше 72 рублей

Курс доллара по итогам 2021 года ожидается на отметке 73,6 рубля, а в 2022 году — 72 рубля за одну единицу национальной валюты США. Об этом 18 октября заявил министр экономического развития России Максим Решетников.



«В среднем за этот год ожидаем его [курс] на уровне 73,6 рубля за доллар США. В прогноз закладывали некоторое укрепление к концу года. По факту сейчас так и происходит: в начале октября рубль опустился существенно ниже 72, в общем, закрепился на этих значениях. В следующем году ожидаем курс на уровне чуть выше 72 рублей за доллар, и к 2024 году он вернется примерно на текущие уровни», — цитирует «Интерфакс» слова Решетникова, сказанные на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

