Глава Минэкономразвития: Курс доллара в следующем году будет чуть выше 72 рублей

Курс доллара по итогам 2021 года ожидается на отметке 73,6 рубля, а в 2022 году — 72 рубля за одну единицу национальной валюты США. Об этом 18 октября заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
«В среднем за этот год ожидаем его [курс] на уровне 73,6 рубля за доллар США. В прогноз закладывали некоторое укрепление к концу года. По факту сейчас так и происходит: в начале октября рубль опустился существенно ниже 72, в общем, закрепился на этих значениях. В следующем году ожидаем курс на уровне чуть выше 72 рублей за доллар, и к 2024 году он вернется примерно на текущие уровни», — цитирует «Интерфакс» слова Решетникова, сказанные на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Сегодня же Решетников заявил, что восстановление экономики РФ в 2021 году «себя исчерпало».
Несколько дней назад президент России Владимир Путин сообщил, что использование доллара США в санкционных целях «подрывает доверие к нему».
«Он [доллар] подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. И объём расчётов в долларах сокращается, и объём личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается. Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчётов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчёты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего. Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару», — сказал президент РФ в интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.
Комментируя 47news слова Путина об имиджевых потерях доллара США, профессор ВШЭ Евгений Коган заявил, что укрепление рубля вызвано ростом цен на товары, экспортируемые из РФ.
«Ещё недавно рубль был 73–74. В настоящий момент он торгуется на уровне 71,7. То есть мы видим укрепление. Причина банальна. Все последние события вокруг роста цен на металлы, нефть, газ, зерно (ранее в ООН фиксировали рекордные темпы роста мировых цен на продовольствие, в том числе из-за цен на зерно.