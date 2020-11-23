Решение о проведении новогодних утренников в Петербурге должны принять в Смольном

Региональные власти сами решат, проводить ли новогодние утренники в школах и детских садах. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов 23 ноября.



«Все зависит от эпидемиологической ситуации, и решение принимается на уровне оперативных штабов регионов», — приводятся слова Кравцова в официальном телеграм-канале ведомства.



Также Кравцов отметил, что власти не рассматривают возможность отмены ЕГЭ из-за роста заболеваемости коронавирусом.

