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Решение о проведении новогодних утренников в Петербурге должны принять в Смольном

Региональные власти сами решат, проводить ли новогодние утренники в школах и детских садах. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов 23 ноября.

«Все зависит от эпидемиологической ситуации, и решение принимается на уровне оперативных штабов регионов», — приводятся слова Кравцова в официальном телеграм-канале ведомства.

Также Кравцов отметил, что власти не рассматривают возможность отмены ЕГЭ из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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Комментарии (2)

Эрик Дрейван
Слава Богу наше поколение успело ощутить запах ёлки.мандаринов и настоящих шоколадных конфет.Щас всё не то.
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