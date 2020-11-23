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Заместитель гендиректора «Российских железных дорог» и экс-глава Хакасии Виктор Зимин скончался от коронавируса

Заместитель гендиректора «Российских железных дорог» и бывший глава Хакасии Виктор Зимин скончался на 59 году жизни в Москве. Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом.

Виктор Зимин находился в военном госпитале с августа, после того, как заразился коронавирусной инфекцией, сообщает 23 ноября РИА Новости.

Виктор Зимин возглавлял республику с 2009 года. В сентябре 2018 года на выборах он набрал 32,42 % голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. Позднее Зимина назначили заместителем гендиректора компании «РЖД» — начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

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Комментарии (1)

Саша Иванов
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