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После драки на Казанской в центре Петербурга полиция ищет серый «Солярис»

Сообщение о драке в центре Петербурга поступило в правоохранительные органы вечером 22 ноября. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД региона, конфликт произошел напротив дома 22 по Казанской улице после десяти вечера. Очевидец рассказал, что пятеро человек избивают одного лежащего. Когда на место приехала полиция, злоумышленники прыгнули в серый «Хёндэ Солярис». По данным «Фонтанки», он зарегистрирован во Всеволожске на 60-летнего мужчину. Автомобиль уехал в сторону Невского проспекта, введен план «Перехват».

В баре неподалеку от места происшествия «Фонтанке» рассказали, что по улице мимо них ближе к Гороховой проехали несколько машин скорой помощи. Выстрелов в заведении не слышали.

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Комментарии (8)

syshsun
Но в темноте,все Солярисы серые
Эрик Дрейван
А чё мы православные к ним не ездим ?
Annonym
В Игровой среде в СНГ И среди Русскоговорящих игроков .
это Называют "Дагестанская Тактика" почему может пойнтересоваться Читатель потому что первыми придумали Бить в 5 на 1 Русских на их же земле как раз Выходцы из данного региона по одной из Версий ...
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