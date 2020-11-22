После драки на Казанской в центре Петербурга полиция ищет серый «Солярис»

Сообщение о драке в центре Петербурга поступило в правоохранительные органы вечером 22 ноября. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД региона, конфликт произошел напротив дома 22 по Казанской улице после десяти вечера. Очевидец рассказал, что пятеро человек избивают одного лежащего. Когда на место приехала полиция, злоумышленники прыгнули в серый «Хёндэ Солярис». По данным «Фонтанки», он зарегистрирован во Всеволожске на 60-летнего мужчину. Автомобиль уехал в сторону Невского проспекта, введен план «Перехват».
В баре неподалеку от места происшествия «Фонтанке» рассказали, что по улице мимо них ближе к Гороховой проехали несколько машин скорой помощи. Выстрелов в заведении не слышали.