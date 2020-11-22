За положительный тест на ковид — деньги. В Гонконге заболевшим выдадут среднюю зарплату россиян

Власти Гонконга будут выплачивать людям с положительным тестом на коронавирус по 5 тысяч гонконгских долларов. Об этом 22 ноября сообщает телерадиокомпания Гонконга (RTHK) со ссылкой на секретаря по вопросам продовольствия и здоровья города Софию Чан.

В переводе на российские деньги это составило бы 49,2 тыс. рублей — практически средняя зарплата россиян в сентябре 2020 года (49,3 тыс. рублей).

Как сообщает местное телевидение, власти хотят, чтобы люди могли проверяться на коронавирус, не боясь оказаться в изоляции и потерять доходы. По словам Софии Чан, выплаты будут однократными. Детали и подробности схемы должно сообщить бюро труда и социального обеспечения.