За положительный тест на ковид — деньги. В Гонконге заболевшим выдадут среднюю зарплату россиян

Власти Гонконга будут выплачивать людям с положительным тестом на коронавирус по 5 тысяч гонконгских долларов. Об этом 22 ноября сообщает телерадиокомпания Гонконга (RTHK) со ссылкой на секретаря по вопросам продовольствия и здоровья города Софию Чан.
В переводе на российские деньги это составило бы 49,2 тыс. рублей — практически средняя зарплата россиян в сентябре 2020 года (49,3 тыс. рублей).
Как сообщает местное телевидение, власти хотят, чтобы люди могли проверяться на коронавирус, не боясь оказаться в изоляции и потерять доходы. По словам Софии Чан, выплаты будут однократными. Детали и подробности схемы должно сообщить бюро труда и социального обеспечения.
В ближайшее время власти откроют в разных районах города еще пять центров тестирования в добавок к четырем, работающим сейчас. В проблемных районах — там, где много случаев заболевания, — могут создать специальные передвижные станции. Первыми сдавать тесты по субсидии пойдут те, кто в последнее время был в одном из 14 клубов, связанных с 32 случаями заражения. Кроме того, по данным Софии Чан, тесты обяжут сдавать представителей группы высокого риска: водителей такси, сотрудников домов престарелых и людей с симптомами COVID-19.
На 22 ноября в Гонконге зафиксировано 5629 случаев заражения коронавирусом — это 0,01% от общего числа заболевших. Полностью вылечились 5259 человек, скончались 108.