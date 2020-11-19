Буйный Витёк с пинцетом устроил шабаш в церкви под Петербургом. «Сорвал бронзового Спасителя со стены и мне его показывает»

По данным издания, Виктор явился в церковь около трех часов дня, он был весь измазан «зеленкой». В храме была только дежурная Татьяна, которая и попыталась выпроводить гостя. Однако тот заперся в прицерковной постройке с купелью. Дежурная вызвала местного настоятеля — отца Виктора. Когда тот приехал, подошли и родственники хулигана, которые и рассказали, что зовут его Витьком. Он якобы спалил полдома, когда жил под Лугой, после чего попал в психиатрическую больницу в Ульяновке, откуда и сбежал.

Попытки выманить Витька плодов не давали — он забрался в купель и говорил иконам, что его собираются убить.



«Я решил набрать по мобильнику помощника Сашу Шаронова. А он услышал разговор, кричит: «Кто там звонит?». Подходит, а я смотрю у него в руках здоровый медицинский пинцет сломанный, как финка получается. Я аж оторопел, думаю он в живот его ещё воткнёт. Он сам на две головы выше меня. Весь в каких-то ранах, кровавых подтёках и зелёнке. Я отвечаю: «Так приятелю звоню». А он сорвал бронзового Спасителя со стены и мне его показывает, перевёрнутого вверх ногами. Я ему говорю: «Это же Спаситель, ты как его держишь!». Тут он меня оттолкнул, выбежал из прихода и по Дубровского побежал», — описал окончание конфликта отец Виктор.



Все приключения Витька уложились примерно в час. Вскоре его задержали, в отделе полиции мужчина только интересовался, когда его повезут в тюрьму. Однако его, по данным 47news, собираются отправить обратно в психиатрическую клинику, из которой он сбежал.