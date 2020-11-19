«Крах или уход в подполье». Рестораторы вызывают Смольный на честный диалог о коронавирусных ограничениях

Петербургские рестораторы попросили Смольный не принимать решения об ограничениях «в одностороннем порядке» и предоставить компенсации за уже введенные запреты. В противном случае бизнес будет вынужден разориться или уйти в тень, говорится в письме губернатору Александру Беглову от Союза независимых рестораторов Петербурга от 18 ноября (есть в распоряжении «Фонтанки»).

Ограничение работы заведений общепита до 23:00 уже привело к снижению оборота баров и небольших ресторанов более чем на 50%. При этом большинство заведений не может воспользоваться существующими программами поддержки малого и среднего бизнеса, так как торгует подакцизными товарами. Предприниматели вынуждены работать в минус, при том, что все резервы были истощены еще во время четырехмесячного весенне-летнего простоя.

Рестораторы упрекают чиновников не только в отсутствии поддержки, но и диалога. «Принятие в одностороннем порядке решений, ограничивающих ведение законной предпринимательской деятельности, но не подкреплённых мерами, компенсирующими экономический удар по бизнесу, лишь подрывает доверие к власти и порождает проблемы в экономической и социальной сфере, не решая при этом задач борьбы с пандемией», — отмечается в обращении. Подобное отношение расценивается владельцами многих заведений «как неуважительное и лицемерное и провоцирует переход к подпольному формату работы», — подчеркивают владельцы баров. В качестве мер поддержки бизнес просит снизить налоги и дать отсрочки по начисленным платежам, предоставить прямые выплаты работникам и дать льготные кредиты самим предприятиям. «При сохранении тенденции к введению ограничений без серьёзной поддержки со стороны государства целую отрасль экономики города, являющуюся значительной составляющей идентичности Санкт-Петербурга и его туристической привлекательности, ждёт крах», — заключают рестораторы.