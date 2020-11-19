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«Крах или уход в подполье». Рестораторы вызывают Смольный на честный диалог о коронавирусных ограничениях

Петербургские рестораторы попросили Смольный не принимать решения об ограничениях «в одностороннем порядке» и предоставить компенсации за уже введенные запреты. В противном случае бизнес будет вынужден разориться или уйти в тень, говорится в письме губернатору Александру Беглову от Союза независимых рестораторов Петербурга от 18 ноября (есть в распоряжении «Фонтанки»).

Ограничение работы заведений общепита до 23:00 уже привело к снижению оборота баров и небольших ресторанов более чем на 50%. При этом большинство заведений не может воспользоваться существующими программами поддержки малого и среднего бизнеса, так как торгует подакцизными товарами. Предприниматели вынуждены работать в минус, при том, что все резервы были истощены еще во время четырехмесячного весенне-летнего простоя.

Рестораторы упрекают чиновников не только в отсутствии поддержки, но и диалога. «Принятие в одностороннем порядке решений, ограничивающих ведение законной предпринимательской деятельности, но не подкреплённых мерами, компенсирующими экономический удар по бизнесу, лишь подрывает доверие к власти и порождает проблемы в экономической и социальной сфере, не решая при этом задач борьбы с пандемией», — отмечается в обращении.

Подобное отношение расценивается владельцами многих заведений «как неуважительное и лицемерное и провоцирует переход к подпольному формату работы», — подчеркивают владельцы баров.

В качестве мер поддержки бизнес просит снизить налоги и дать отсрочки по начисленным платежам, предоставить прямые выплаты работникам и дать льготные кредиты самим предприятиям. «При сохранении тенденции к введению ограничений без серьёзной поддержки со стороны государства целую отрасль экономики города, являющуюся значительной составляющей идентичности Санкт-Петербурга и его туристической привлекательности, ждёт крах», — заключают рестораторы.

Смольный обещал не вводить локдауна, но по мере роста заболеваемости вынужден вводить ограничения для бизнеса. Так, сейчас ресторанам нельзя работать с 23.00 до 6.00 и оказывать развлекательные услуги, запрещена деятельность фуд-кортов и фуд-холлов. С 23 ноября в Петербурге начнет действовать новая серия запретов. В частности, будет полностью закрыт общепит в ТЦ.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Nikolaus Nikolaus
Кто думал, тот закрылся. Смысл в генерации убытков. Мои знакомые ещё в апреле три точки закрыли, потом все. Лето в Сочи и Крыму всё отбили с лихвой. Сейчас опять дома сидят с октября, всё закрыли. Посчитали - плюс уже к тому году 15%.
Random_spb
О каких убытках идет речь, если большинство работает как будто ничего и не было? Пострадали сетевики на фуд-кортах ТЦ, а все частники ограничения в очередной раз дружно проигнорили.
USSR_forever
да-да, за 4-х месячный простой ни одна компания компенсаций от гос-ва не получила, а вот убытки понесли все.... не желает ли гос-во выплатить компенсации? приостановка деятельности в весенне-летний период - это хотелки Президента и Губернатора, а не личное волеизъявление владельцев бизнеса. Получается ограничить тогда всех ограничили. Убытки понесли все компании (как минимум за аренду в коммерческих БЦ все платили исправно из своего кармана), а компенсаций как не было, так и нет.
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