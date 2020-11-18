Беглов вводит новые коронавирусные ограничения в Петербурге. Спорт остается без зрителей, торговые центры — без кафе

В Петербурге уже с 23 ноября вступят в силу новые ограничения из-за роста распространения коронавируса. Как сообщили 18 ноября в пресс-службе Смольного, губернатор Александр Беглов подписал очередные изменения в постановление №121 правительства.
«С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия. В зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков», — говорится в постановлении.
На другие катки попасть все же можно, но на них «в зоне катания должно присутствовать не более 1 человека на 10 кв. м такой зоны». На крытые катки не допускается более 30-ти человек.
«Указанные требования не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки», — уточнили в Смольном.
Кроме того, с 1 декабря наполняемость концертных залов, театров и кинозалов не должна превышать 25% от количества мест в зале. «Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября уже проданы билеты в большем количестве», — подчеркивают власти.
Как писала ранее «Фонтанка», бизнес обратился к Смольному с предложением ужесточить ограничения, но не вводить полный локдаун.