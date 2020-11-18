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Беглов вводит новые коронавирусные ограничения в Петербурге. Спорт остается без зрителей, торговые центры — без кафе

В Петербурге уже с 23 ноября вступят в силу новые ограничения из-за роста распространения коронавируса. Как сообщили 18 ноября в пресс-службе Смольного, губернатор Александр Беглов подписал очередные изменения в постановление №121 правительства.

«С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия. В зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков», — говорится в постановлении.

На другие катки попасть все же можно, но на них «в зоне катания должно присутствовать не более 1 человека на 10 кв. м такой зоны». На крытые катки не допускается более 30-ти человек.

«Указанные требования не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки», — уточнили в Смольном.

Кроме того, с 1 декабря наполняемость концертных залов, театров и кинозалов не должна превышать 25% от количества мест в зале. «Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября уже проданы билеты в большем количестве», — подчеркивают власти.

Как писала ранее «Фонтанка», бизнес обратился к Смольному с предложением ужесточить ограничения, но не вводить полный локдаун.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (26)

весна идёт
Катки запретить - идиотизм, там безупречно соблюдались все антиковидные правила и санитарные нормы.
264097491
Задачка.
Ширина стандартного вагона метро 2,7 метра, длина 18. Сколько фигуристов вмещает вагон метро во время пандемии?
Бонвиван
Закрыть столовую в Смольном для начала!!!
Кто "за"?
А лучше - навсегда. Нечего, пусть бутерброды в бутербродницах носят, слуги обнаглевшие!
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