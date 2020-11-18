«Запрещайте, но не закрывайте». Бизнес предложил Смольному и Роспотребнадзору план новых ограничений для торговых центров

Владельцы торговых центров Петербурга и ассоциация «Деловая Россия» обратились в Смольный и Роспотребнадзор с предложением введения новых коронавирусных ограничений. Копии писем к главному санитарному врачу Наталье Башкетовой и вице-губернатору Евгению Елину от 18 ноября есть в распоряжении «Фонтанки».



Как следует из документов, бизнес готов взять на себя «повышенные обязательства», но просит не допустить полного закрытия.

В частности, предприниматели предлагают запретить посещение ТРК детям младше 14 лет без сопровождения взрослых, ограничить единовременное количество посетителей в торговых центрах из расчета 1 человек на 8 кв. м, установить обязательства по распределению потоков посетителей на входе и выходе, установить обязательства по размещению дополнительных санитайзеров, запретить посетителям сидеть группами в общих зонах.