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«Запрещайте, но не закрывайте». Бизнес предложил Смольному и Роспотребнадзору план новых ограничений для торговых центров

Владельцы торговых центров Петербурга и ассоциация «Деловая Россия» обратились в Смольный и Роспотребнадзор с предложением введения новых коронавирусных ограничений. Копии писем к главному санитарному врачу Наталье Башкетовой и вице-губернатору Евгению Елину от 18 ноября есть в распоряжении «Фонтанки».

Как следует из документов, бизнес готов взять на себя «повышенные обязательства», но просит не допустить полного закрытия.

В частности, предприниматели предлагают запретить посещение ТРК детям младше 14 лет без сопровождения взрослых, ограничить единовременное количество посетителей в торговых центрах из расчета 1 человек на 8 кв. м, установить обязательства по распределению потоков посетителей на входе и выходе, установить обязательства по размещению дополнительных санитайзеров, запретить посетителям сидеть группами в общих зонах.

Такие меры «будут способствовать снижению интенсивности посещений данных торговых объектов, а с другой — позволят сохранить минимально необходимый спрос и занятость в отрасли», — отмечают авторы обращения.

Во время весеннего локдауна Смольный запретил работу всех магазинов в ТРЦ за исключением продуктовых и аптек, а также точек, торгующих товарами первой необходимости. Но операторы фуд-кортов работали на доставку и навынос. Летом чиновники сняли ограничения с ретейла, но полностью запретили работу общепита вне обособленных помещений и детских развлекательных центров. Фуд-корты возобновили работу лишь в сентябре, но спустя полтора месяцев чиновники их снова закрыли и ужесточили запреты на детский досуг. Предприниматели сообщили, что боятся не пережить повторного локдауна, некоторые продолжили работу. Но, как показало исследование Watcom, пока ограничения не привели к сокращению трафика в ТРЦ.

Фото: Сергей Рыбежский/Коммерсантъ
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Mash
ну топ, власти поняли что самим не справится со своими хотелками, нужны добровольные каратели... создали ситуацию и подвели под нее - схема стара как мир, 37-й год 21-го века - начало....+создание искусственного дефицита доступа к товарам, что приведет к раздолью барыг)))
Иван Гамаюнов
Ага, как исполняются эти обязанности можно в любом тц сегодня увидеть)) у всех маски спущены но это полбеды, дистанции нет, дезинфекция только на бумаге)))
Павел Михайлов
Фонтанка стала желтее китайцев. 20 статеек в день про ковид. А то, что вчера было 50 лет, как Луноход-1 коснулся поверхности Луны, даже не вспомнила. Вот такой уровень журналистики теперь у нас.
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