«Запрещайте, но не закрывайте». Бизнес предложил Смольному и Роспотребнадзору план новых ограничений для торговых центров

Владельцы торговых центров Петербурга и ассоциация «Деловая Россия» обратились в Смольный и Роспотребнадзор с предложением введения новых коронавирусных ограничений. Копии писем к главному санитарному врачу Наталье Башкетовой и вице-губернатору Евгению Елину от 18 ноября есть в распоряжении «Фонтанки».
Как следует из документов, бизнес готов взять на себя «повышенные обязательства», но просит не допустить полного закрытия.
В частности, предприниматели предлагают запретить посещение ТРК детям младше 14 лет без сопровождения взрослых, ограничить единовременное количество посетителей в торговых центрах из расчета 1 человек на 8 кв. м, установить обязательства по распределению потоков посетителей на входе и выходе, установить обязательства по размещению дополнительных санитайзеров, запретить посетителям сидеть группами в общих зонах.
Такие меры «будут способствовать снижению интенсивности посещений данных торговых объектов, а с другой — позволят сохранить минимально необходимый спрос и занятость в отрасли», — отмечают авторы обращения.
Во время весеннего локдауна Смольный запретил работу всех магазинов в ТРЦ за исключением продуктовых и аптек, а также точек, торгующих товарами первой необходимости. Но операторы фуд-кортов работали на доставку и навынос. Летом чиновники сняли ограничения с ретейла, но полностью запретили работу общепита вне обособленных помещений и детских развлекательных центров. Фуд-корты возобновили работу лишь в сентябре, но спустя полтора месяцев чиновники их снова закрыли и ужесточили запреты на детский досуг. Предприниматели сообщили, что боятся не пережить повторного локдауна, некоторые продолжили работу. Но, как показало исследование Watcom, пока ограничения не привели к сокращению трафика в ТРЦ.