«Черная пятница» заменила фуд-корты. Посещаемость петербургских ТЦ не падает после ограничений, наложенных на общепит

Посещаемость петербургских ТЦ не упала после запрета фуд-кортов, свидетельствуют данные Shopping Index, рассчитанные компанией Watcom. Так, за неделю с 9 ноября число посетителей снизилось всего на 1% к предыдущей неделе, отмечают эксперты. При этом трафик в уик-энд (пятница — воскресенье) увеличился на 4,6%.



По оценке Watcom, людей в ТЦ пришло почти столько, сколько за аналогичную неделю 2019 года (-0,6% за неделю в целом и +3% в выходные), сообщает пресс-служба компании 18 ноября.

По словам руководителя отдела консалтинга Watcom Михаила Васильева, вступившие в силу ограничения не снизили покупательский поток из-за приближения «черной пятницы».