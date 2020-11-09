Запрет Смольного на работу фуд-кортов и фуд-холлов с 9 ноября бизнес понял по-разному. Пока одни энергично возводят перегородки, другие ждут разъяснений от чиновников и предлагают посмотреть на мировой опыт.

Стокманн ТК «Невский центр»



автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»



9 ноября вступили в силу поправки в 121 коронавирусное постановление, которые остановили работу фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением тех, что находятся на территории вокзалов, аэропорта и АЗС. В отличие от первой волны пандемии, когда таким точкам было разрешено работать на доставку и навынос, теперь запрет тотальный. «Фуд-корты и фуд-плейсы должны приостановить работу полностью», - заявил в ходе онлайн-конференции с бизнесом замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Но не все предприниматели восприняли формулировки столь категорично, выяснили корреспонденты «Фонтанки», прогулявшиеся по петербургским ТЦ и гастрономическим пространствам. К примеру, Василеостровский рынок убрал все столики в круглом зале и перекрыл вход на второй этаж, где также располагался фуд-плейс. Остальные столики на первом этаже перетянуты красной лентой. Но большинство ресторанов продолжает работать на вынос.



В ТЦ «Невский центр» закрыт фуд-корт, но кофейня в атриуме первого этажа только огородила столики и теперь работает просто как магазин кофе. В «Галерее» также остановили деятельность точки на фуд-корте, а вот в фуд-холле EatMarket идет энергичное возведение перегородок. Отдельное пространство уже обустроили Subway и вьетнамский фастфуд PhoBo.



фудкорт на Василеостровском рынке



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

фудкорт на Василеостровском рынке



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

фудкорт на Василеостровском рынке



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

фудкорт в ТРК ПИК



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

фудкорт в ТРК ПИК



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

фудкорт в ТК «Сенная»



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

фудкорт в ТРЦ Галерея фудкорт в ТРЦ Галерея фудкорт в ТРЦ Галерея Стокманн ТК «Невский центр»



автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Стокманн ТК «Невский центр»



автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

121 постановление «расшифровывает» фуд-корт и фуд-плейс как «предприятия, оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений». Во время первой волны пандемии предприниматели уже пытались возводить временные стены и позиционировали себя как отдельные рестораны. Но Смольный и Роспотребнадзор выписывали за это штрафы (хотя некоторые операторы пытаются их сейчас оспаривать в суде).

Нежелание предпринимателей уходить на карантин можно понять. Остановив деятельность фуд-кортов в середине марта, Смольный позволил вновь обслуживать клиентов лишь 12 сентября. Таким образом, они смогли полноценно проработать чуть менее двух месяцев. Сами чиновники признали, что пошли на ограничение скрепя сердце на фоне беспрецедентного роста числа заболевших COVID-19. «Наиболее болезненная мера — закрытие фуд-кортов. Мы рассматриваем их не столько как объект общественного питания, сколько, по факту, места проведения досуга», - объяснял вице-губернатор Евгений Елин.



«Для такого фуд-холла, как наш, ситуация, мягко говоря, катастрофичная», - комментирует директор EatMarket Георгий Петров. Сейчас оператор изучает юридические аспекты работы на вынос и на доставку. «Пытаться будем, но прогнозы пессимистичные. Предыдущий карантин показал, что услуга в центре города мало востребована: на удалёнке люди сидят, в основном, в спальных районах», - комментирует он.

Арендаторов гастрономического пространства, большинство из которых являются малыми предприятиями или ИП, новые ограничения поставили на грань выживания. В первую волну EatMarket уже потерял 10 партнеров. К открытию в сентябре привлекли новых, но некоторые даже не успели закончить ремонт. За те два месяца, что фуд-холлам разрешили работать, обороты так и не успели восстановиться и были 20-30% ниже, чем до пандемии.

Греческий фаст-фуд Pita's закрыл точку на фуд-корте насовсем. По словам сооснователя сети Сергея Жилкина, после возобновления работы в сентябре продажи все равно оказались на 30-40% меньше, чем до пандемии. Судя по опыту первой волны, работа с перегородками еще сократит трафик. «Пережить можно, заработать - вряд ли», - резюмировал он.



В желатерии «Сливки» пока изучают вопрос работы с перегородками. «В постановлении не написано «если нет стен, поставьте перегородки», - рассуждает совладелец проекта Константин Ключников, – Но все пытаются выжить, хотя понятно, что это не спасет нас всех от коронавируса». По его словам, это имеет смысл, только если трафик в самом ТЦ не упадет катастрофически: но снижение уже есть. За два месяца работы продажи желатерии достигли лишь 50% от уровня прошлого года. Во время простоя владельцы продолжат платить сотрудникам из своего кармана. «Не готов сказать, насколько меня хватит. Хочется надеяться на лучшее, но приходит момент, кода понимаешь, что нет смысла ждать», - комментирует Константин Ключников.

Крупные сети быстрого питания пока остановили работу на фуд-кортах до прояснения официальной позиции Смольного. Так, «Амрест», оператор KFC и Pizza Hut, из-за этого лишился выручки 35% своих заведений в Петербурге. При этом остальные точки несут потери от других ограничений, например, работы после 23:00. «Решения насчет установки перегородок не принималось, хотелось бы понять позицию властей, чтобы ее потом разделяли проверяющие», - пояснил руководитель департамента согласования компании «АмРест» (бренды KFC и Pizza Hut) Илья Тарасов.



У «Теремка» 30% точек работало на фуд-кортах. Сейчас они закрыты, рассказал совладелец сети Виталий Свидовский. Но решение чиновников не нашли понимания у предпринимателя. «Нам обещали, что не будут закрывать, или, во всяком случае, будут согласовывать с бизнесом все этапы, но этого тоже не было сделано. И нам никто не смог объяснить, почему фуд-корт является самым опасным», - говорит он. По словам предпринимателя, после перезапуска фуд-кортов выручки точек восстановились лишь на 60-70% от уровня прошлого года, гостей стало меньше. По мнению Свидовского, действующая редакция 121 постановления допускает работу при наличии выделенных мест. На вопрос - будет ли «Теремок» огораживать себе отдельное пространство - предприниматель ответил: «ищем разные варианты».

Союз малых предприятий еще в ходе онлайн-совещания со Смольным 6 ноября предложил чиновникам использовать на фуд-кортах индивидуальные перегородки из оргстекла по примеру Тайваня. «Даже если человек болен, чихает и кашляет, это не разлетается. После того, как он покушал, сотрудник все антисептиком протирает. В Тайване, где их используют, общепит вообще не закрывался», - рассказал исполнительный директор ассоциации Владимир Меньшиков, пообещав принести пилотную партию для тестирования в комитет по промышленной политике.



Фото: предоставлено Союзом малых предприятий Фото: предоставлено Союзом малых предприятий Фото: предоставлено Союзом малых предприятий

Александр Ситов поддержал идею, но предложил все-таки испытывать оборудование у рестораторов. «Мы подумаем, как это сделать с Роспотребнадзором, с дополнительной системой идентификации, чтобы понять, что это снижает риск», - заключил он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

