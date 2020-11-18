Международная федерация хоккея отменила 18 турниров, ЧМ в Минске решили не трогать

Международная федерация хоккея (ИИХФ) решила отменить почти два десятка турниров сезона-2020/2021 из-за эпидемии коронавируса. Как сообщили в среду, 18 ноября, на официальном сайте организации, отмена коснулась соревнований в низших дивизионах среди мужчин и женщин, а также молодёжных и юношеских чемпионатов.



В общей сложности, ИИХФ отказалась от 18 турниров.

Исключения коснулись чемпионата мира в Минске, молодёжного ЧМ, женского ЧМ и юношеского ЧМ до 18 лет.

Отметим, что ранее ряд стран заявили о том, что в Минске не стоит проводить чемпионат мира из-за нестабильной обстановки в стране. В частности, депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро начала сбор подписей под обращением к главе Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазелю с просьбой не проводить турнир в Белоруссии.