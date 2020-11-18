Итальянские супруги прожили в браке 63 года и умерли в один день от COVID-19

Ольга и Винченцо Молино, прожившие вместе больше 60 лет, скончались от COVID-19 с разницей в час в минувшее воскресенье в Италии. Врача они так и не дождались.

Как пишет газета l’Eco di Bergamo, они познакомились в 18 лет и поженились в 1957 году. Жили в Сесто-Сан-Джованни (промышленный город с населением 80 000 жителей в пригороде Милана). Как рассказывает одна из внучек, Катя, Ольга и Винченцо всегда были вместе и 26 сентября отметили 63 года совместной жизни. Им было 82 и 83 года.

Супруги тщательно соблюдали ограничительные меры в период пандемии. «Они не выходили из дома, были очень осторожны, только дедушка ходил в продуктовый магазин и в аптеку, но, к сожалению, они заболели», — говорит внучка.