FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +9
76.25р90.39р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Евро на бирже упал ниже 90 рублей

Рубль укрепился по отношению к евро и доллару во время торгов на бирже.

Курс европейской валюты в ходе торгов на бирже потерял почти 69 копеек и опустился ниже психологически важной отметки в 90 рублей. В 13:04 по московскому времени за евро давали 89,88 рубля.

Доллар, в свою очередь, также опустился на 60 копеек, до 75,63.

Нефть марки Brent торгуется сегодня за 44,24 доллара за баррель.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

DEMOMON
Больно громко сказано - упал. Вот если бы он до шестидесяти упал, тогда да.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний