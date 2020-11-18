Евро на бирже упал ниже 90 рублей

Рубль укрепился по отношению к евро и доллару во время торгов на бирже.



Курс европейской валюты в ходе торгов на бирже потерял почти 69 копеек и опустился ниже психологически важной отметки в 90 рублей. В 13:04 по московскому времени за евро давали 89,88 рубля.

Доллар, в свою очередь, также опустился на 60 копеек, до 75,63.

Нефть марки Brent торгуется сегодня за 44,24 доллара за баррель.