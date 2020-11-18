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В Москве нашли тела двух маленьких детей. Вместе с ними в квартире была мать

Двух маленьких детей нашли мертвыми в квартире на северо-востоке Москвы 17 ноября. Предполагается, что смерть малышей была насильственной, в преступлении подозревают мать.

Тела детей 2015 и 2017 годов рождения обнаружили в квартире жилого дома на улице Тайнинской, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова. По информации столичных СМИ, в полицию позвонил их отец. Вместе с детьми в квартире находилась их мать, которую проверяют на причастность к совершению преступления. Сейчас с женщиной работают следователи.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних.

Месяц назад жительница Подмосковья была задержана по подозрению в убийстве маленького сына. Тело ребенка 11 октября также нашел вернувшийся с работы отец.

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Комментарии (1)

Djnyana
На сам деле, насколько можно понимать, в России это - нормально, у Славиной тоже остались двое Детей, правда, чуть старше, но это ничего не меняет!
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