В Москве нашли тела двух маленьких детей. Вместе с ними в квартире была мать

Двух маленьких детей нашли мертвыми в квартире на северо-востоке Москвы 17 ноября. Предполагается, что смерть малышей была насильственной, в преступлении подозревают мать.



Тела детей 2015 и 2017 годов рождения обнаружили в квартире жилого дома на улице Тайнинской, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова. По информации столичных СМИ, в полицию позвонил их отец. Вместе с детьми в квартире находилась их мать, которую проверяют на причастность к совершению преступления. Сейчас с женщиной работают следователи.

