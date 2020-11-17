Петербуржец в парке нашел пистолет. А его нашли полицейские

Наряд полиции 16 ноября остановил у банкетного зала на Краcнопутиловской, 15, мужчину. Время было позднее, около половины третьего ночи, мужчина вел себя подозрительно.



Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, на вопрос о наличии у него при себе запрещенных веществ или предметов петербуржец, к удивлению сотрудников МВД, ответил утвердительно. И выдал им предмет, похожий на револьвер, и 21 патрон.



Мужчину повезли в полицию. Там выяснилось, что ему 38 лет, официально он не работает, живет неподалеку в шестиэтажке.

