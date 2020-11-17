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Петербуржец в парке нашел пистолет. А его нашли полицейские

Наряд полиции 16 ноября остановил у банкетного зала на Краcнопутиловской, 15, мужчину. Время было позднее, около половины третьего ночи, мужчина вел себя подозрительно.

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, на вопрос о наличии у него при себе запрещенных веществ или предметов петербуржец, к удивлению сотрудников МВД, ответил утвердительно. И выдал им предмет, похожий на револьвер, и 21 патрон.

Мужчину повезли в полицию. Там выяснилось, что ему 38 лет, официально он не работает, живет неподалеку в шестиэтажке.

По предварительной информации, о происхождении оружия доставленный говорил кратко — нашел в парке Екатерингоф и собирался донести до полиции.

Эксперты, исследовав оружие, пришли к выводу, что это самодельный однозарядный пистолет. А патроны в основном предназначены для газового и спортивно-охотничьего оружия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

simak
А в связи с чем возбуждение уголовного дела? Должны же вроде денежное вознаграждение за сданное оружие выдать. В примечании к статье 222 УК РФ сказано: «Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье».
Агроном аэродрома
Хочу фото "однозарядного револьвера".
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