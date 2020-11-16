Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба национальной сборной по кибатлетике.

В чемпионате мира, который прошел 13–14 ноября в Москве, приняли участие 54 команды из 21 страны мира. Пять команд — российские. Они соревновались в дисциплинах для участников с силовыми протезами ног (LEG), с бионическими протезами рук (ARM), в экзоскелетах (EXO), а также для участников, использующих интерфейс «мозг-компьютер» (BCI), и участников на электрифицированных колясках (WHL).

Второе место занял Caterwil (WHL) с пилотом Юрием Лариным, «бронзу» получил Neurobotics (BCI) с пилотом Русланом Нуруллиным. Кроме того, в дисциплине ARM Super Motorica с пилотом Элиной Жуковой завоевали 4-е место, и пятые места заняли Ortokosmos c пилотом Ринатом Хусаиновым в номинации LEG и ExoAtlet с пилотом Юрием Сидоровым в номинации EXO.