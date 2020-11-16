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16.11.2020 19:46
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Российские кибатлеты завоевали «серебро» и «бронзу» на чемпионате мира Cybathlon 2020

На прошедшем в Москве втором чемпионате мира по кибатлетике — соревнованию людей с ограниченными возможностями в управлении своими техническими средствами — россияне заняли второе и третье места.

пилот Ortokosmos Ринат Хусаинов
пилот Ortokosmos Ринат ХусаиновФото: предоставлено пресс-службой национальной сборной по кибатлетике

Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба национальной сборной по кибатлетике.

В чемпионате мира, который прошел 13–14 ноября в Москве, приняли участие 54 команды из 21 страны мира. Пять команд — российские. Они соревновались в дисциплинах для участников с силовыми протезами ног (LEG), с бионическими протезами рук (ARM), в экзоскелетах (EXO), а также для участников, использующих интерфейс «мозг-компьютер» (BCI), и участников на электрифицированных колясках (WHL).

Второе место занял Caterwil (WHL) с пилотом Юрием Лариным, «бронзу» получил Neurobotics (BCI) с пилотом Русланом Нуруллиным. Кроме того, в дисциплине ARM Super Motorica с пилотом Элиной Жуковой завоевали 4-е место, и пятые места заняли Ortokosmos c пилотом Ринатом Хусаиновым в номинации LEG и ExoAtlet с пилотом Юрием Сидоровым в номинации EXO.

Идея соревнований по кибатлетике это продвижение передовых технологий, которые позволяют людям с ограниченными возможностями жить максимально полноценной жизнью. На чемпионате представляют самые современные средства реабилитации: бионические протезы рук и ног, роботизированные коляски, экзоскелеты и нейроинтерфейсы. Оцениваются интерфейсы и способность участников решать бытовые задачи.

пилот Caterwil Юрий Ларин
пилот Caterwil Юрий ЛаринФото: предоставлено пресс-службой национальной сборной по кибатлетике
пилот ExoAtlet Юрий Сидоров
пилот ExoAtlet Юрий СидоровФото: предоставлено пресс-службой национальной сборной по кибатлетике
пилот Super Motorica Элина Жукова
пилот Super Motorica Элина ЖуковаФото: предоставлено пресс-службой национальной сборной по кибатлетике
пилот Neurobotics Руслан Нуруллин
пилот Neurobotics Руслан НуруллинФото: предоставлено пресс-службой национальной сборной по кибатлетике
пилот Ortokosmos Ринат Хусаинов
пилот Ortokosmos Ринат ХусаиновФото: предоставлено пресс-службой национальной сборной по кибатлетике

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Комментарии (1)

Павел Михайлов
Но мерседесы им не подарят и в Кремль не пригласят
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