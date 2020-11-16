Соскочить с иглы. Президенту сообщили, что в Петербурге стабильно падает число наркопреступлений

Каждое седьмое преступление в Петербурге связано с незаконным оборотом наркотиков. Такие данные за прошлый год приводят в Смольном, отмечая, что это существенное улучшение ситуации.



Как сообщил губернатор Александр Беглов 16 ноября, за прошлый год в Петербурге показатель дел, связанных с запрещёнными веществами, составил 13,7% от общего числа преступлений. В 2018 году зарегистрировано 22,4% таких дел, а годом ранее — 24,6%.

По оценкам чиновников, в этом году положительная динамика продолжается, и число наркопреступлений продолжает снижаться. В частности, среди подростков, иностранцев и лиц без гражданства.