Соскочить с иглы. Президенту сообщили, что в Петербурге стабильно падает число наркопреступлений
Каждое седьмое преступление в Петербурге связано с незаконным оборотом наркотиков. Такие данные за прошлый год приводят в Смольном, отмечая, что это существенное улучшение ситуации.
Как сообщил губернатор Александр Беглов 16 ноября, за прошлый год в Петербурге показатель дел, связанных с запрещёнными веществами, составил 13,7% от общего числа преступлений. В 2018 году зарегистрировано 22,4% таких дел, а годом ранее — 24,6%.
По оценкам чиновников, в этом году положительная динамика продолжается, и число наркопреступлений продолжает снижаться. В частности, среди подростков, иностранцев и лиц без гражданства.
Вместе с незаконным оборотом на спад идёт уровень распространённости наркологических заболеваний. «В Петербурге за 2017–2019 годы этот показатель снизился на 10,5%. Сейчас он в два раза ниже, чем в среднем по России», — отчитываются в Смольном.
Устойчивую тенденцию к снижению чиновники объясняют, в первую очередь, профилактикой. Так, с подростками стали больше говорить о вреде наркотиков, молодёжь активнее вовлекают в общественную и волонтёрскую деятельность, а тех, кто склонен к совершению преступлений или уже попал под следствие, стараются трудоустроить. По словам Беглова, для несовершеннолетних правонарушителей подготовлено 120 рабочих мест.
Отчёт о незаконном обороте наркотиков губернатор Петербурга сделал на заседании Совета безопасности под председательством Владимира Путина. Президент, в свою очередь, заявил, что контрабанда запрещённых веществ уменьшилась по всей стране. «Счастье» он объяснил пандемией и предупредил, что ситуация может резко измениться.